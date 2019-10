Großburgwedel

Ein weitestgehend unbekanntes Spanien zeigen die Fotografen und Filmemacher Ulrike Hügel und Uwe Gohlke. In ihrem Multivisionsvortrag am Freitag, 25. Oktober, im Amtshof Burgwedel präsentieren sie die Provinz Extremadura, die sie dreimal jeweils zwei Monate lang bereist haben.

Diese überwiegend naturbelassene Kulturlandschaft südwestlich der Hauptstadt Madrid ist geprägt von weiten Ebenen und lichten Wäldern, von Steppengebieten und Obst- und Gemüseanbauflächen, die von zahlreichen Bergrücken durchzogen werden. Dazwischen behauptet sich eine üppige Tier- und Pflanzenwelt.

Legendäre Vogelvielfalt in der Provinz Extremadura

Die mehr als 40.000 Quadratkilometer große Provinz ist gekennzeichnet von schwacher Besiedelung. Nur acht Prozent der spanischen Landbevölkerung leben auf dem Gebiet, das etwa so groß ist wie die Schweiz. Die Extremadura wird geprägt durch ein mediterranes Klima. Nur im Norden herrschen in der Bergregion kontinentale Wetterbedingungen, die eine klimatische Teilung der Region bewirken. Der Boden im Norden ist wasserreich und fruchtbar. In der Region südlich des Tajo ist er trocken, was großflächige Areale mit fast unberührter Natur entstehen ließ.

Die Sommer sind unbarmherzig heiß, die Winter knackig kalt

Das Klima wird von milden, regenreichen Wintern und trockenen Sommern geprägt. Die Jahresdurchschnittstemperatur der Extremadura liegt bei 16 bis 17 Grad Celsius. Die Sommer sind unbarmherzig heiß – die Durchschnittstemperatur beträgt 26 Grad, vereinzelt kann sie auf 46 Grad ansteigen –, die Winter knackig kalt.

Unter Ornithologen ist die Extremadura wegen der immensen Vogelvielfalt legendär. Hier überwintern Zugvögel aus Nordeuropa. Vögel aus Afrika finden ideale Bedingungen zum Brüten. Das ganze Jahr über leben hier massenhaft Störche und Geier.

Zusätzlich zur vielfältigen Natur bietet die Extremadura aber auch noch unzählige kulturelle Schätze. Man findet Spuren aus der Steinzeit, von den Römern, den Westgoten und den Mauren sowie von christlichen Einflüssen. Die kleinen Dörfer und Städte der Extremadura zählen zu den schönsten Spaniens. Der Massentourismus ist weit entfernt.

In dieser Vortragspremiere mit brillanten Filmaufnahmen zeigen die beiden Referenten, die viele Jahre lang in Isernhagen gelebt haben, ein ursprüngliches Spanien aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Die Zuschauer erleben die Perspektive der einfühlsamen Naturbeobachter und dürfen sich auf einen lehrreichen, spannenden und unterhaltsamen Abend freuen.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 25. Oktober, im Amtshof Großburgwedel, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 1 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Eine Kartenreservierung ist möglich unter E-Mail Augenblicke@Huegel-und-Gohlke.de oder Telefon (05177) 5063 624.

Von Gabriele Gerner