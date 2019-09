Großburgwedel

Auf eine Bilder- und Videoreise durch Myanmar begeben sich die Teilnehmer der Multivisionsshow von Lutz Siegmann am Mittwoch, 2. Oktober, ab 10 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel, Gartenstraße 10. Siegmann, der das Land in Südostasien ausgiebig bereist hat, stellt seine beeindruckenden Aufnahmen vor und schildert seine Eindrücke.

Prachtgebäude neben verrotteten Kolonialbauten

So wird er erklären, dass er in Yangon, der wirtschaftlichen Metropole Myanmars, Prachtgebäude neben verrotteten Kolonialbauten aus der Zeit der britischen Herrschaft fand. Die Shwedagon-Pagode, das goldglänzende Heiligtum, zählt weltweit zu den beeindruckendsten buddhistischen Bauwerken. Der Goldene Fels, Kyaikhtiyo-Pagode genannt, befindet sich etwa 100 Kilometer östlich davon. Dabei handelt es sich um einen über dem Abgrund hängenden Felsen, der laut Sage nur durch ein Haar Buddhas im Gleichgewicht gehalten wird.

Das größte Pagodenfeld Myanmars

Die Reise geht weiter nach Pindaya, einem Ort auf etwa 1200 Metern Höhe, in dem sich Kalksandsteinhöhlen mit mehr als 8000 Buddha-Statuen aus verschiedenen Materialien befinden. Diese sind aus Gold, Gips, Ton, Stein, Bronze und Marmor hergestellt worden. Der Inle-See ist bekannt für seine schwimmenden Gärten, Einbein-Ruderer, Stelzenhäuser, Lotusblütenfelder und versunkenen Tempel. In Indein, einem Ort am westlichen Rand des Sees, liegt das größte zusammenhängende Pagodenfeld Myanmars mit vielen gut erhaltenen Buddha-Reliefs.

Bagan war die erste Hauptstadt des ursprünglich Burma genannten Landes. Schon im 11. bis 13. Jahrhundert entstanden Klöster, Pagoden und Stupas. Die Shwezigon-Pagode ist laut Siegmann „ein Rausch in Gold“. Angeblich umschließen den Prachtbau einen Zaun und Stirnknochen Buddhas.

