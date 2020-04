Burgwedel/Isernhagen

Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel legt wieder los – vorerst digital. Wie etwa auch die Volkshochschule hatte sie wegen der Corona-Krise ihren regulären Betrieb schließen müssen. Nach dem jüngsten Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder, dass „Zusammenkünfte“ in solchen Bildungseinrichtungen vorerst weiterhin untersagt sind, sollen Musikschüler fortan Videokonferenzschaltungen zu ihren Lehrern nutzen können.

„Wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und wollen unseren Schülern nun diese Möglichkeit anbieten“, sagt Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strothmann. Für ihn gilt es nun, alle 800 Schüler beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten darüber zu informieren. Ein vollwertiger Ersatz für die Übungsstunden, bei denen Lehrer und Schüler sich persönlich gegenüber sitzen, könne das allerdings nicht sein. Doch immerhin ein Anfang, nach den um zwei beziehungsweise drei Wochen zwangsweise verlängerten Ferien wieder einzusteigen. Und zwar in der Konstellation Lehrer auf der einen Seite, ein, maximal zwei Schüler auf der anderen Seite der digitalen Leitung.

Kein hundertprozentiger Ersatz für herkömmlichen Unterricht

Denn die Grenzen des Angebotes liegen Fingberg-Strothmann zufolge da, wo es um das Zusammenspiel mehrerer Musiker geht. „Die Schaltung hat Zeitverzug“, sagt der Musikschulleiter und nennt damit den Hauptgrund dafür, dass Orchester- oder Ensembleproben per Videokonferenz nicht möglich seien. Auch das Zusammenspiel von Schüler und Lehrer entfällt; für den musikalischen Elementarunterricht sei das Format ebenfalls nicht geeignet. Für letzteres sollen alternativ aber Tutorials erstellt sowie Lieder und Texte zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres Manko des Online-Unterrichtes: Aufgrund der Tonqualität der Konferenzschaltung ließen sich zwar Verspieler korrigieren. „Tonbildung im klassischen Sinne ist aber so nicht möglich“, macht Fingberg-Strothmann deutlich.

Ganz wichtig sei gewesen, ein Programm auszuwählen, bei dem der Datenschutz gewährleistet ist. „ Skype, Whatsapp und Co. kamen daher nicht in Frage.“ Nun werde die Musikschule mit Zoom starten. Doch bevor es zum ersten virtuellen Musikunterricht kommt, erhalten die Erziehungsberechtigten die Rahmenbedingungen, denen sie zustimmen müssen. Mit einem individuellen Code können sich die Schüler dann zu einer festgelegten Zeit einwählen und in einem virtuellen Warteraum Platz nehmen. Von dort werden sie dann von ihrem Lehrer „abgeholt“.

Bald wieder Präsenz-Unterricht möglich?

Fingberg-Strothmann hofft darauf, dass es in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Niedersächsischer Musikschule gelingt, den Präsenz-Unterricht wieder aufzunehmen. Am liebsten wäre es ihm, wenn dies zeitgleich zur Öffnung der Schulen Anfang Mai geschehen könne. Zumindest für Unterricht in kleinen Gruppen sähe er keine Probleme, die nötigen Sicherheitsauflagen für den Infektionsschutz einzuhalten: „Wenn vier Kinder jeweils eine Ecke eines Klassenraumes nutzen, beträgt der Abstand problemlos zwei Meter.“

Definitiv gestrichen für dieses Jahr – und das auch absolut berechtigterweise – werde die Instrumenten-Streichelwiese. Bei dieser Veranstaltung können musikinteressierte Kinder, angeleitet von Musiklehrern, zwanglos verschiedene Instrumente ausprobieren. In den Vorjahren hatten jeweils Hunderte Mädchen und Jungen die Gelegenheit genutzt. „Damit entfällt für uns leider die größte Werbeaktion für das im September beginnende neue Unterrichtsjahr“, sagt Fingberg-Strothmann. „Aber Sicherheit geht vor.“

Von Sandra Köhler