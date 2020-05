Burgwedel

Seit 60 Jahren ist es so gewesen: Heinrich Neddermeyer machte sich am Freitag stets auf zum Übungsabend. Derzeit steht sein Tenorhorn meist auf der Fensterbank, gelegentlich übt er im eigenen Haus für sich allein. „Man weiß an diesen Abenden aktuell gar nichts mit sich anzufangen“, sagt der Fuhrberger Ortsbürgermeister mit einem Lachen. Er vermisst die Zusammenkünfte mit den anderen Mitgliedern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr. „Für uns Bläser ist es eine schwierige Zeit.“

Bläser wechseln sich beim Spielen ab

Am 1. Mai ließ es sich Neddermeyer mit vier weiteren Bläsern nicht nehmen, drei Stunden lang durch den Ort zu ziehen. An verschiedenen Stellen legten die Musiker Zwischenstopps ein, um ein wenig zu spielen und die Fuhrberger Bewohner zu erheitern. Es spielten immer nur zwei Personen zeitgleich und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes, wie Neddermeyer betont. „Es war trotzdem am Rande der Legalität“, gesteht er lachend. An Himmelfahrt beteiligten sich zudem sechs Bläser am Gottesdienst am Gemeindehaus.

Neddermeyer hat Verständnis für bestimmte behördlich verordnete Restriktionen, doch einige kann er nicht nachvollziehen. Im Auftrag der Landeskirche seien die Luftströme beim Spielen von Instrumenten gemessen worden. „Bei einer Querflöte ist der Luftstrom wohl ähnlich des Sprechens. Bei einer Trompete ist er aber deutlich geringer.“ Für ihn werde das Verbot des gemeinsamen Musizierens künstlich aufgebauscht. „Dafür habe ich nur ein mildes Lächeln übrig“, erklärt er. Für Neddermeyer ist ein vernünftiges Üben nur in der Gruppe möglich, wenn dabei kein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden muss. „Wir haben beim Spielen an Himmelfahrt unter freiem Himmel gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man so weit voneinander entfernt sitzt.“

Fuhrbergs Ortsbürgermeister Heinrich Nedddermeyer (vorn) hofft darauf, bald wieder mit allen Mitgliedern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr spielen zu dürfen. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

MontagsChor steckt in der Zwangspause

Auf das gemeinsame Singen müssen die Mitglieder des MontagsChores Burgwedel weiterhin verzichten. „Wir sind seit dem 15. März in einer Zwangspause“, sagt Vorstandsmitglied Ute Roch. In geschlossenen Räumen dürfen sich die 23 Sänger nicht treffen. „Selbst wenn das erlaubt wäre, könnten wir bei uns die Abstandsregeln gar nicht einhalten“, erklärt Roch.

Der Vorstand überlegt nun, ob es sinnhaft wäre, die Lockerungsmaßnahme der Landesregierung zu nutzen, um in Zukunft in Kleinstgruppen mit maximal vier Sängern zu proben. „Grundsätzlich ist es besser, als gar nichts machen zu können“, sagt Roch. „Aber wir müssen noch sehen, ob uns das weiterhilft.“ Chorleiter, Stimmbildnerin und Vorstand wollen in einer Gesprächsrunde darüber entscheiden. Auch die Mitglieder sollen ein Mitspracherecht haben. Als problematisch betrachtet Roch, dass jede einzelne Stimmgruppe des Chores schon mehr als vier Mitglieder hat. „Wir müssten diese auseinanderreißen“, so das Vorstandsmitglied.

Treffen im Freien ist keine Alternative für den Chor

Ein Treffen auf der Wiese sei für sie keine Alternative. Zwar könne dort der Mindestabstand eingehalten werden, doch ein anderes Problem ergebe sich durch die große Distanz: „Die Person ganz links muss noch hören können, was die Person ganz rechts singt. Und das ist unter freiem Himmel nicht möglich“, so die Sängerin. „Wir haben einen anderen Anspruch. Deshalb ergibt es keinen Sinn.“

Am letzten Übungsabend im März arbeitete die Gruppe an Frühlingsliedern, die sie am 11. Mai vor Publikum vorstellen wollten. Um die Gruppe bei Laune zu halten, nimmt Chorleiter Thomas Dust am Klavier einzelne Stimmen verschiedener Lieder digital auf. Roch schneidet diese und stellt sie im Internet für die Mitglieder zum Download zur Verfügung. „So kann jede Person zu Hause ein wenig üben“, sagt sie. Von Kanon über klassische Chorstücke bis hin zu Poparrangements ist alles vertreten.

Noch weiß Roch nicht, wann die Gruppe wieder gemeinsam singen darf. Doch fest steht bereits, dass es dann zeitnah ein gemeinsames Proben-Wochenende geben soll. „Dann wollen wir das Verpasste wieder aufholen. Darauf freuen sich alle schon“, sagt sie.

Von Mark Bode