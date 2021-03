Großburgwedel/Wedemark

Der Naturschutzbund (Nabu) Wedemark kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um den Fledermausbestand in der Gemeinde. Die Naturschützer haben bereits sieben künstliche Fledermauswinterquartiere errichtet. Das Bestimmen der klimatischen Bedingungen innerhalb der Behausungen gehört zur Pflege dazu.

Für diese Arbeiten benötigt der Nabu eine besondere technische Ausrüstung wie einen Klimalogger, der im Winter die klimatischen Bedingungen kontrolliert, misst und dauerhaft aufzeichnet. Auch eine Wildtier- und Wärmebildkamera sowie spezielle Hohlblocksteine, die für den Bau der Quartiere geeignet sind, erleichtern die Arbeit des Nabu.

Nabu erhält 1000 Euro für Fledermausprojekt

Das hält auch das Ikea-Team in Großburgwedel für ein förderwürdiges Vorhaben. Deshalb überreichte das Möbelhaus dem Nabu jetzt eine Spende in Höhe von 1000 Euro. „Nachhaltig leben und gute Nachbarschaft stehen bei uns im Fokus“, sagt die Möbelhaus-Chefin Katrin Franke.

Der Nabu Wedemark kümmert sich um Quartiere von Fledermäusen. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Das Geld stammt aus der Aktion zum 45-jährigen Bestehen von Ikea am Standort in Großburgwedel. Wegen der Pandemie gab es keine Feier, sondern eine Geschenk-Aktion für die 245 Mitarbeitern. Jeder erhielt eine Postkarte und sendete die Grüße aus Großburgwedel an Freunde und Verwandte. Pro verschickter Karte landeten 2 Euro in der Spendenkasse für den Nabu Wedemark.

Von Katerina Jarolim-Vormeier