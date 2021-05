Burgwedel

Wie viele Schwalben leben unterm Dach, Kohlmeisen im Nistkasten oder Gartengrasmücken im Unterholz? Und wie viele Buntspechte und Gartenbaumläufer gibt es etwa noch in Burgwedel? Das möchte der Naturschutzbund (Nabu) herausfinden und ruft mit der bundesweiten Aktion „Stunde der Gartenvögel“ zur Zählung auf. Jedermann ist aufgefordert, von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Mai, die Vogelarten in seinem Umfeld zu notieren und an den Nabu zu melden.

Bestand der Blaumeisen sinkt aufgrund von Krankheiten

Die große Datenmenge aus den Zählungen ergibt ein genaues Bild von Zu- und Abnahmen in der Vogelwelt in Gärten und Parks. Im vergangenen Jahr konnte ein plötzlicher Bestandseinbruch der Blaumeise um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. „Hauptursache dafür war eine in Deutschland neue Bakterieninfektion, die im März und April zu einem Massensterben der beliebten Gartenvögel geführt hatte“, teilt der Nabu mit. Indes seien die Bestände des Rotkehlchens in den Gärten seit Beginn der Aktion im Jahr 2005 stabil.

Teilnehmer können Zahlen online und telefonisch melden

Und so funktioniert die Zählung: Von einem ruhigen Beobachtungsplatz im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Wohnzimmerfenster aus notieren die Teilnehmer von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die innerhalb einer Stunde zu beobachten ist. Meldeschluss ist am 24. Mai. Die Beobachtungen können online www.stundedergartenvoegel.de sowie am 15. Mai von 10 bis 18 Uhr unter Telefon (0800) 1157115 gemeldet werden. Für Kinder bietet die Naturschutzjugend (Naju), die Jugendorganisation des Nabu, von Montag, 17. Mai, bis Freitag, 21. Mai, die Aktion „Schulstunde der Gartenvögel“ an. Dabei können Gruppen und Schulklassen mithilfe eines Aktionspakets die heimische Vogelwelt kennenlernen.

Die bundesweite Zählaktion erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit: 161.000 Teilnehmer meldeten 2020 aus 107.000 Gärten insgesamt 3,2 Millionen gezählte Vögel.

Von Katerina Jarolim-Vormeier