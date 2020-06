Burgwedel

Seit Donnerstag dürfen die Vereine wieder die Burgwedeler Sporthallen nutzen. Doch noch wird das Angebot kaum wahrgenommen. So verzichtet die Turnerschaft Großburgwedel – der größte Sportverein im Ort – vorerst komplett auf die Möglichkeit, dort zu trainieren. „Beim Indoor-Sport ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, einfach viel höher als beim Sport draußen“, sagt Vereinschef Uli Appel.

TSG trainiert vorerst im Stadion

Dennoch hat der Verein große Teile seines Sportangebotes wieder hochgefahren. Er nutzt das Angebot der Stadt und bietet für viele Sportarten Training im Stadion Auf der Ramhorst an. Ab Dienstag üben dort die Sportler. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen, zu einem späteren Zeitpunkt in die Hallen zurückzukehren. „Aber vorher wollen wir noch einmal alle unsere Übungsleiter für die Einhaltung der Hygieneregeln in Zeiten einer Corona-Pandemie schulen“, erklärt Appel.

