Im Rathaus Burgwedel hat die Nachfrage wegen eines weiteren geplanten Glasfaserausbaus in Gewerbegebieten in Großburgwedel zu Irritationen geführt. „Davon wissen wir noch gar nichts“, sagt Bürgermeister Axel Düker. Die Telekom möchte für Firmen in den beiden Gewerbegebieten östlich der Autobahn 7 einen kostenlosen Anschluss errichten, wenn sich mindestens 30 Prozent der mehr als 180 ortsansässigen Unternehmen dafür entscheiden. Stichtag soll der 31. Januar 2021 sein.

Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte die Deutsche Glasfaser damit begonnen, die Wege in diesen beiden Gebieten aufzumachen und Leitungen für das Turbointernet zu verlegen. Und nun möchte die Konkurrenz erneut mit Baumaschinen anrollen, um die eigenen Leitungen unter die Erde zu bringen. „Die Ankündigung der Telekom verwundert uns etwas“, sagt Dennis Slobodian, Sprecher der Deutschen Glasfaser.

Düker hätte sich ein abgestimmtes Vorgehen gewünscht

Düker ist ebenfalls überrascht. „Dass an einer Straße nacheinander mehrere Versorger eigene Arbeiten durchführen, ist grundsätzlich möglich. Wünschenswert wäre natürlich ein abgestimmtes Vorgehen.“ Dass die Telekom vorab nicht die Stadt informiert habe, sei laut Bürgermeister allerdings rechtens: „Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns über ihr Vorhaben in Kenntnis zu setzen.“ Das sei erst erforderlich, wenn an Straßen, Fußwegen oder anderen öffentlichen Flächen Sperrungen und Bauarbeiten erforderlich seien.

So sieht ein Glasfaserkabel aus: Deutsche Glasfaser Manager Stephan Luerweg mit einem Anschlusskabel. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Uns ist bewusst, dass Mitbewerber in diesem Gebiet ebenfalls Glasfaser ausgebaut haben“, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. „Dennoch werden wir in unserer Vorvermarktungsphase versuchen, die relevante Anzahl an Kunden von unseren Leistungen und Produkten zu überzeugen.“ Mehr als 870 Kilometer Glasfaserkabel sollen laut Unternehmen verlegt werden, um die Großburgwedeler Betriebe in den Gewerbegebieten mit den offiziellen Bezeichnungen I, II, III, IV und VI an das schnelle Internet anzuschließen. Beim sogenannten Trenching-Verfahren wird ein schmaler, etwa 25 Zentimeter tiefer Graben gefräst. Dieses Vorgehen sei laut Telekom erheblich schneller als gewöhnlicher Tiefbau. Entsprechend kürzer sei die Bauzeit, und die Belastung für die Anwohner sei ebenfalls geringer. Auch die Deutsche Glasfaser hatte dieses Verfahren angewandt, stand jedoch bei der Bauausführung mehrfach in der Kritik.

Anbieter könnten Leitungen gemeinsam nutzen

Ob die Telekom tatsächlich eigene Kabel ins Erdreich bringt, ist allerdings noch offen. Selbst dann, wenn die 30-Prozent-Marke an Zusagen erreicht wird. Von Wagner kündigte an, dass vor den Bauarbeiten „Kooperationsmöglichkeiten immer noch mal geprüft“ würden. Soll heißen, dass die Telekom das Gespräch mit der Deutschen Glasfaser suchen werde. „Wir gehen noch einmal aktiv auf die Kollegen der Deutschen Telekom zu“, kündigte auch Slobodian an. Es wäre nicht die erste Zusammenarbeit beider Unternehmen.

Die Deutsche Glasfaser bietet ihre Netze laut Sprecher Slobodian als sogenannten „Open Access“ an. Dieser offene Zugang ermögliche es anderen Anbietern, das bereits verlegte Netz mitzunutzen. Für Geschäftskunden in Großburgwedel bedeutet dies: Nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 36 Monaten bei der Deutschen Glasfaser können sie sich für einen anderen Anbieter entscheiden. „Voraussetzung ist natürlich, dass sich entsprechende Anbieter auf unser offenes Netz geschaltet haben“, sagte Slobodian.

