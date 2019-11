Großburgwedel

Gerade einmal fünf Minuten hatte am Freitag ein Autofahrer seinen Wagen auf dem Penny-Parkplatz an der Hannoverschen Straße abgestellt. Dieser kurze Zeitraum reichte aus, dass der Skoda Fabia beschädigt wurde und der Unfallverursacher sich unbemerkt vom Ort des Geschehens entfernen konnte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der geparkte Wagen wurde an der linken Seite der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 10.50 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer