Großburgwedel

Einen Unfall hat es in der Nacht zu Dienstag an der Straße Am Mühlenfeld in Großburgwedel gegeben. Ein Autofahrer prallte um 3.21 Uhr mit seinem Audi A3 auf einen am Straßenrand abgestellten Audio A4 Avant. „Der war dort ordnungsgemäß geparkt“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher rief nach dem Zusammenstoß die Polizei an und meldete das Geschehene. Die herbeigerufenen Beamten ließen den A3-Fahrer pusten. Das Ergebnis: Das Testgerät stellte eine Atemalkoholkonzentration von 0,88 Promille fest. Daraufhin veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Autofahrers sicher. Den entstandenen Sachschaden gab der Polizeisprecher mit 10.000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer