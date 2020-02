Großburgwedel

Fahrerflucht einmal anders herum: Die Polizei Großburgwedel sucht den Geschädigten eines Parkremplers. Der Unfall ereignete sich auf dem Ikea-Parkplatz an der Isernhägener Straße in Großburgwedel. Dort fuhr am Sonnabendnachmittag gegen 15.30 Uhr der Fahrer eines VW Passat Kombis beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon.

Fahrer plagen Gewissensbisse

Zu Hause angekommen, plagten ihn augenscheinlich Gewissensbisse. Am Sonntag meldete er sich daraufhin bei einer auswärtigen Polizeidienststelle und zeigte sich selber an. Das Problem: Der Mann kann keine genauen Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen. Es könnte, so der Fahrer gegenüber der Polizei, sich „eventuell um einen silberfarbenen Audi A3“ handeln. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer