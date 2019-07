Großburgwedel

Wer am vergangenen Sonnabend den Landmarkt auf dem Domfront-Platz im Herzen Großburgwedels vermisst hat, darf sich freuen: Nach der hitzebedingten Zwangspause sind die Händler am 3. August von 9 bis 12.30 Uhr wieder da, um Leckeres und Gesundes anzubieten.

„Die Wetter-Apps sagen, es wird nicht so heiß wie vergangene Woche“, sagt Carsten Dettmers, Vorsitzender des Landmarkt-Vereins. „Wir werden also da sein.“ Er betont noch einmal, dass die Händler keineswegs froh über die Zwangspause waren. „Uns tat das richtig weh.“ Das Einhalten der Kühlkette an den Ständen sei das eine. „Doch man muss auch noch weiterdenken“, sagt Dettmers, selbst Inhaber einer Landschlachterei in der Wedemark. So gäbe sein Verkaufspersonal den Kunden in dieser Jahreszeit mit auf den Weg, die Einkäufe doch möglichst rasch nach Hause zu bringen. Denn in einer ungekühlten Einkaufstasche könnte die Qualität der Produkte schnell leiden. „Brot kann man vorher kaufen, aber Fleisch und Fisch erst zum Schluss.“

Bäcker und Fischhändler gesucht

Apropos Brot: Mit Backwaren können sich die Kunden des Landmarkts vorerst nicht versorgen. Denn die Bäckerei Springhetti, die bisher einen Stand auf dem Markt hatte, ist seit 15. Juli wegen Personalmangels geschlossen. Ersatz hat Dettmers noch nicht gefunden. „Ich bin dran, habe schon viele Gespräche geführt“, sagt er. „Aber das ist nicht so einfach.“ Denn Händler, die bereits auf einem Sonnabendmarkt stehen, gäben diesen Platz nicht einfach zugunsten eines neuen Standplatzes auf. Zumal wenn nicht klar sei, inwiefern sich dieser für ihn rentiere. Aus Dettmers’ Sicht habe sich der Landmarkt in Burgwedel in den zwei Jahren des Bestehens verblüffend gut entwickelt. „Eigentlich muss man so einem Angebot drei Jahre geben, damit es richtig angenommen wird.“

Interessant für einen zukünftigen Bäcker auf dem Landmarkt dürften die Erfahrungswerte des Vorgängers Springhetti sein: Brot wurde ganz gut verkauft, Kuchen und Torten hatten einen sehr guten Absatz. Interessierte Marktbeschicker – auch einen Fischhändler sucht Dettmers noch – können sich bei ihm unter Telefon (05130) 4214 oder per E-Mail an info@dettmers-landschlachterei.de melden. Bis Ersatz gefunden ist, rücken die Händler mit ihren Ständen auf dem Domfront-Platz erst mal etwas enger zusammen.

