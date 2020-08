Burgwedel

Sie ist inzwischen Kult in Burgwedel: Einmal im Jahr räumt die Stadt ihre Keller leer und versteigert von der Rathausterrasse herab alles, was als Fundsache aufgetaucht und seit mindestens einem halben Jahr ohne Besitzer geblieben ist. Die ursprünglich für Mai anberaumte Versteigerung musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Allerdings sind in den vergangenen Monaten auch nur wenige Fundsachen abgegeben worden. Und manches werde von den Eigentümern auch bereits kurz nach dem Verlust wieder abgeholt, berichtet Andrea Butt von der Stadtverwaltung.

Im Fundsachen-Keller liegen viele Dinge, deren Aufbewahrungsfristen noch laufen, die also weniger als sechs Monate dort liegen. Wenn diese Zeit vorüber ist, gehen die Fundsachen in das Eigentum der Stadt Burgwedel über und werden versteigert. Einen Blick in den Fundsachen-Keller zu werfen, ist übrigens nur wenigen Personen vorbehalten: Denn wenn ein rechtmäßiger Eigentümer eine Fundsache wieder abholen möchte, muss er den fraglichen Gegenstand beschreiben, um so die Eigentümerschaft zu beweisen. Vorher sehen darf er ihn also nicht.

Anzeige

Zur Versteigerung ging es nur mit Zylinder

Viele Jahre lang hatte sich der Bauamt-Mitarbeiter Harald Rietz stilecht mit Zylinder in Schale geworfen und die Besucher sich gegenseitig überbieten lassen. Mit großer Hingabe pries er jedes Jahr die Fundsachen an: Fahrräder sind am häufigsten im Angebot, aber auch Eheringe oder gefüllte Koffer als Überraschungspaket gingen schon über den Auktionstisch. Die Versteigerung in diesem Jahr wäre die letzte für Rietz gewesen, doch mittlerweile hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. So muss sich nun ein neuer Auktionator finden, unter dessen Hammerschlägen die Fundsachen beim nächsten Termin einen neuen Eigentümer finden. Derzeit sei man noch „auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger“, sagte Ordnungsamtleiterin Andrea Stroker.

Von Elena Everding