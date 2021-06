Wettmar

Im Wald bei Wettmar ist derzeit einiges los. Zeitungsleser Ulrich Mingram konnte dort nun Buntspechte bei der Fütterung beobachten. Mit seiner Kamera hat er von dem kleinen Spektakel beeindruckende Fotos gemacht. Normalerweise entdecke man die Nester dieser Vögel gar nicht, sagt Mingram. Doch als Hobbyfotograf sei er sehr wachsam durch den Wald gelaufen und habe das Piepsen gehört.

Ulrich Mingram hat Buntspechte bei der Fütterung beobachtet. Quelle: Ulrich Mingram

„Dann bin ich eine ganze Weile bewegungslos am Wegesrand stehen geblieben“, erzählt Mingram. Trotzdem wollte ihm das ideale Foto so nicht gelingen. Am Tag darauf sei er dann mit einem Campingstuhl zurückgekommen, um sich still hinsetzen zu können – und dann hat es doch noch geklappt mit den Fotos der Fütterung.

In diesem Fall habe er dank des auffälligen Gefieders auch direkt gewusst, um was für Vögel es sich handelt. Das sei aber nicht immer so. „Manchmal muss ich zu Hause dann erst mal googeln, was ich gesehen habe“, erzählt er lächelnd. Seine neueste Entdeckung: Nutrias am Würmsee. „Und zwei Wasserschildkröten habe ich da gesehen.“ Die Tiere wird wohl jemand ausgesetzt haben, vermutet er.

Von Janna Silinger