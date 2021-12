Burgwedel

An Silvester auf das private Böllern verzichten? Das zumindest regt Michael Krelle, seit diesem Jahr Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege der Region im Bereich Burgwedel, an – auch für die Zeit nach der Pandemie. Auf etwas Tradition sollen die Burgwedelerinnen und Burgwedeler trotzdem nicht verzichten: Er schlägt vor, in Zukunft ein zentrales Feuerwerk oder eine Lasershow in den Ortsteilen zu veranstalten.

Von einem Verbot möchte er allerdings nichts wissen. „Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand“, sagt er und führt einige Argumente an: „Wir sind praktisch im Wald.“ Ortschaften, wie etwa Fuhrberg, seien von Wald umgeben und das Knallen zu Silvester störe die Wildtiere. Auch dem Klimaschutz sei wegen der Feinstaubbelastung gedient und der Umwelt täten die Menschen auch einen Gefallen, weil die Straßen an Neujahr nicht voller Müll seien, sagt Krelle. Ein weiterer Pluspunkt für ihn: Die Böllerei verschrecke auch viele Haustiere. „Meine Tiere finden das nicht witzig“, sagt er.

„Für viele ist es nur Böllern“

Er glaubt, das die Mehrheit dahinter stehe, das habe auch eine Onlineumfrage von ihm ergeben. Zumal so mancher gar nicht mehr den Hintergrund des mitternächtlichen Feuerwerkes kenne. Das sei nämlich ursprünglich dafür gedacht gewesen, böse Geister zu vertreiben. „Für viele ist es nur böllern und saufen“, sagt er.

Die Idee, ein zentrales Feuerwerk nach der Pandemie zu veranstalten, steht auch Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) offen gegenüber. „Ich persönlich habe dafür was übrig“, sagt sie. Das sei aber ihr Standpunkt, momentan erübrige sich im Rathaus die Debatte. Der Bund hat den Verkauf von Feuerwerkskörpern bereits untersagt. Zusätzlich konnten Kommunen nach dem Willen des Landes Plätze benennen, an denen nicht geböllert werden darf. Nun plant die Region aber, das Böllern an Silvester in allen Umlandkommunen zu verbieten.

Politiker sollen über Thema diskutieren

Sollte die Pandemie einmal vorbei sein, kann sich Wendt auch ein Feuerwerk als Teil eines Festes gut vorstellen. Das könnten dann Vereine, Verbände und Engagierte der Stadt organisieren. „Die Stadt ist kein Partyorganisator“, sagt Wendt. Das Thema müsse vielmehr erst einmal in der Politik diskutiert werden.

Die Politikerinnen und Politiker der Grünen hätten darüber bereits bei ihrem jüngsten Treffen diskutiert, sagt ihre Vorsitzende Bianca Fitzthum. „Klassische Feuerwerke und massenhaftes Abknallen von Böllern und Raketen sind nicht mehr zeitgemäß“, ist sich der Ortsverband sicher. Allerdings: Von einem Verbot der privaten Böllerei hielten sie ebenfalls nichts, sagt Fitzthum. Vielmehr bräuchte es nun Ideen, wie man die Menschen dazu bringen könnte, auf das private Feuerwerk zu verzichten.

Grüne hoffen, dass Burgwedel Vorreiterin wird

Dabei gebe es noch viele Fragen zu klären: Gibt es einen zentralen Standort im Stadtgebiet oder mehrere, wie kann man die Idee finanzieren, wie organisiert man die Ausführung, und wer ist verantwortlich für eine solche Veranstaltung? Vielleicht hätten die Burgwedelerinnen und Burgwedeler Lust, sich an der Ideenfindung zu beteiligen, hofft Fitzthum. Dann könne die Stadt eine Vorreiterin sein.

