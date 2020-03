Großburgwedel

Große Projekte erfordern einen großen Start: Mit gleich acht funkelnagelneuen Arbeitsgeräten rückte am Dienstag die Baufirma Depenbrock zum offiziellen Spatenstich für den Neubauteil des Gymnasiums in Großburgwedel an. Und die wurden auch alle gebraucht. Planer, Berater und städtische Mitarbeiter schnappten sich die Werkzeuge und gingen engagiert ans Werk. Damit haben die Arbeiten am Bau des neuen Trakts der Sekundarstufe I (Sek I) und der neuen Dreifeld-Sporthalle begonnen.

Schlüsselübergabe für den 1. Juli 2021 geplant

Und der Zeitplan für das Projekt ist durchaus ambitioniert: In rund 15 Monaten sollen die beiden Gebäude stehen. Die Schlüsselübergabe durch den Projektentwickler Depenbrock ist bereits für den 1. Juli nächsten Jahres terminiert. Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 sollen die Fünft- bis Zehntklässler in den neuen Räumen bereits unterrichtet werden. Und auch der Sportunterricht wird dann schon in der neuen Halle stattfinden. Diese Nachricht dürfte vor allem auch die Burgwedeler Sportvereine freuen. Denn auch sie können dann die neue Dreifeldhalle nutzen. Für das Neubauprojekt sind Kosten in Höhe von 16.008.553,38 Euro veranschlagt.

Homebases werden Herzstücke des Neubaus

Mit dem dreigeschossigen Sek-1-Trakt wird am Gymnasium Großburgwedel auch ein neues pädagogisches Konzept umgesetzt. Herzstücke werden sechs sogenannte Homebases. Die Jahrgänge fünf bis zehn erhalten jeweils einen solchen Bereich. Die 80 Quadratmeter großen Räume der einzelnen Klassen gruppieren sich um diese Homebases. Sie sind zugleich Treffpunkt und Lernort in einem. Die Schüler können hier freie Zeit verbringen, sich dort aber auch zum Lernen verabreden. Die Sekundarstufe I des Gymnasiums ist fünfzügig konzipiert. Das bedeutet, dass in dem Neubau fünf Klassen je Jahrgang unterrichtet werden können.

Geplant wurde dieser neue Teil der Schule von der Firma Depenbrock in Zusammenarbeit mit dem Architekturstudio pm aus Minden. Aber auch Schüler, Eltern und Lehrer seien an den Planungen beteiligt gewesen, sagt der städtische Architekt Hans-Jürgen Voss. Er leitet das Neubauprojekt. Und: Auch wenn der Sek I-Trakt und die Sporthalle Wand an Wand liegen, so erhalten sie doch getrennte Eingangsbereiche.

Sanierung beginnt im nächsten Jahr

Allerdings: Mit der Fertigstellung der Neubauten am Gymnasium rücken die Arbeiter noch längst nicht wieder aus dem Großburgwedeler Gymnasium ab. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 ziehen die Schüler der Klassen fünf bis zehn in den dann fertiggestellten neuen Trakt um und geben damit den Startschuss zum nächsten Großprojekt – dem Umbau beziehungsweise der Sanierung des bestehenden Schulgebäudes. Geplant ist, drei Teilbereiche der Schule abzureißen und den Rest zu sanieren. Derzeit sitzen die Architekten an der Detailplanung für die Sanierung. Dafür sind Kosten in Höhe von 18 Millionen Euro veranschlagt – die Sanierung wird somit teurer als der Neubau gleich nebenan. Während der Bauarbeiten soll die Oberstufe des Gymnasiums weiterhin in dem Gebäude unterrichtet werden.

Zur Galerie Die Sekundarstufe I des Gymnasiums und gleich daneben die Sporthalle werden neu gebaut. Sind die beiden Gebäudes fertiggestellt, dann wird ein Teil der alten Schule abgerissen und der Rest saniert. Und so soll das Gymnasium nach der Sanierung aussehen.

Von Thomas Oberdorfer