Großburgwedel

„Ich war ein wenig aufgeregt“, sagte Laurin nach seinen großen Auftritt. Der Elfjährige hat zur Eröffnung des Gymnasiumsneubaus Posaune mit der Bläserklasse gespielt. Die Feier der Stadt fiel coronabedingt etwas kleiner aus: Nur geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, Schülerschaft und vom Bauunternehmen waren zur offiziellen Eröffnung des 16 Millionen Euro Projekts mit dabei und die kommt reichlich spät. Den neuen Trakt der Sekundarstufe I nutzen die Schülerinnen und Schüler bereits seit Beginn des Schuljahres.

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn fiel laut Mitteilung der Schule die sechste Stunde aus. Laurin war also einer der wenigen Schüler, die bei der Eröffnung dabei waren und begeistert von den neuen Klassenräumen. „Cool“ findet er vor allem die Beamer, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel die Aufgaben an die Wand projizieren können. Die Klassenräume hätten jetzt auch bessere Lautsprecher, sodass er alles gut verstehen könne. Doch auch die neuen Spielangebote für die Pause findet der Elfjährige klasse. Der Soccercourt und das Klettergerüst sind sogar so beliebt, dass die Klassen sie nur pausenweise nutzen dürfen.

Schule: Ein wichtiger Ort des Lernens

Termingerecht sei das Großprojekt fertig geworden, sagte Bürgermeister Axel Düker (SPD) und auch beim Geld habe alles gepasst. „Das hat hier auf den Euro geklappt.“ Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Schule als Ort des Lernens wichtig sei, da sind sich alle Redner im Innenhof des Neubaus einig. „Es ist uns gelungen, für unseren Nachwuchs die besten Voraussetzungen zu schaffen“, sagte Ratsvorsitzender Rainer Fredermann (CDU). Schulleiter Robert Baberske freute sich, dass der Rat bei den Planungen auch die pädagogischen Interessen berücksichtigt hatte: „Das ist eine Schule von heute.“

Noch einmal die Schulbank drücken? Nur für das Foto. Die Gäste schauen sich die neuen Räume im Neubau an. Quelle: Alina Stillahn

Er führte die Politikerinnen und Politiker, Bauunternehmer und Verwaltungsmitarbeitenden anschließend durch den Neubau. Während die noch die Schulbank drückten, fiel bei Laurin die Anspannung wegen des großen Auftritts merklich ab. „Klarinette spiele ich schon“, erzählte er. Vor einem Jahr habe er dann auch das Posaunespielen begonnen. Dabei habe er sich von der Begeisterung seines Vaters anstecken lassen. „Mein Vater hört ganz gern Klassikradio“, verrät Laurin. An diesem Wochenende immerhin wird er wohl nicht zum üben kommen. Er freut sich schon auf den Besuch bei Oma und Opa.

Von Alina Stillahn