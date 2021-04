Burgwedel

„Eigentlich schade, dass ich mein Abitur schon gemacht habe – wenn ich mir so anschaue, was hier gerade entsteht.“ Bürgermeister Axel Düker konnte seine Begeisterung bei einem Rundgang durch den entstehenden Gymnasiumanbau samt moderner Dreifeld-Halle kaum bremsen. Die mit rund 16 Millionen Euro wohl größte Investitionsmaßnahme der Stadt Burgwedel kommt gut voran: Am 1. Juli will die Firma Depenbrock das fertige Objekt an die Stadt übergeben; am 2. September sollen die Fünft- bis Zehntklässler des Gymnasiums den neuen Sek-I-Anbau beziehen können. Und die Zeichen stehen gut, dass das auch wirklich klappt.

WLAN soll leistungsfähiger werden

Lediglich die Bepflanzung auf dem Außengelände werde erst im Herbst erfolgen, sagte Boy Matzen, Projektleiter der Stadt Burgwedel, bei der jüngsten Baustellenbesichtigung. „Aber das ist so abgesprochen, jetzt pflanzt man keine Bäume und Sträucher.“ Doch das dürfte der Nutzbarkeit keinen Abbruch tun: Die Schülerinnen und Schüler erwartet eine helle und funktionale Schule zum Wohlfühlen. Auf 3.791 Quadratmetern bebauter Fläche sind auf drei Etagen 30 Klassenräume entstanden. Die sind mit jeweils 80 Quadratmetern für maximal 30 Schüler üppig bemessen – und ermöglichen damit auch Differenzierung innerhalb des Klassenraumes.

Dreieckige Tische sollen die Sitzordnung flexibler machen. Noch sind sie nicht da, weil die Einrichtung Sache des Schulträgers ist. Doch bereits vor dem 1. Juli sollen die Möbel angeliefert und auch im Gebäude eingelagert werden. An den nahezu sieben Meter breiten Wänden sind Tafel- und Beamerbereich nebeneinander angeordnet. Einbauschränke sind bereits teilweise installiert; für den Wagen mit den Tablets gibt es eine abschließbare Nische. Weil wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Homeschooling deutlich mehr online gearbeitet wird, soll auch die Bandbreite des WLANs verbessert werden: Von aktuell 20 Mbits pro Sekunde auf 500 Mbits. „Vielleicht geht auch noch ein wenig mehr“, sagte Bürgermeister Düker.

Synergieeffekte sparen Zeit und Geld

Apropos Technik: Die nötigen Leitungen für die EDV und Halterungen für die Beamer sind bereits verlegt – auch wenn das Aufgabe der Stadt im Zuge der Ausstattung nach der Fertigstellung des Baus gewesen wäre. „Aber dann hätten wir die frisch fertiggestellten Decken ja wieder aufreißen müssen. Deshalb haben wir die Firma Depenbrock gefragt, ob die das nicht für uns ausführen kann. So sparen wir Geld und Zeit“, erklärte Düker. In Kürze solle zudem das Gebäude ausgeleuchtet werden, um die WLAN-Schnittstellen, sogenannte Access-Points, bestmöglich zu setzen.

So sieht es in der neuen Sporthalle aus: Der Hallenboden ist verlegt, die Spielfeldmarkierungen aufgebacht und versiegelt. Quelle: Sandra Köhler

Zusätzlich zu den Klassenräumen gibt es für jeden der fünfzügig veranschlagten Sek-I-Jahrgänge eine sogenannte Homebase, einen mehr als 100 Quadratmeter großen Gemeinschaftsbereich. „Die werden individuell ausgestattet sein, so planen wir für die Jüngeren auch Spielbereiche zu integrieren“, sagte Schulleiter Robert Baberske. In die Planung waren Lehrer, Eltern und Schüler einbezogen. Jeweils zwei Jahrgänge beziehen eine Etage, die jeweils aus zwei Gebäudeteilen besteht: die Fünft- und Sechsklässler das Erdgeschoss, die Klassenstufen sieben und acht die erste Etage, die neunten und zehnten Klassen die zweite.

So könnte eine Homebase aussehen: Ein Möblierungsvorschlag der Architekten. Quelle: Architekturstudio PM

Einzeltoiletten ohne Vorraum sollen Vandalismus vorbeugen

Ein Farbkonzept – von unten nach oben wird es heller – soll der Orientierung dienen. Toiletten gibt es auf jeder Etage – und zwar nicht als Jungen- oder Mädchentoilette mit separatem Vorraum, sondern in Einzelkabinen, die direkt vom Flur abgehen. Das spart Platz – und solle möglichem Vandalismus vorbeugen.

Etwas ganz besonderes sind auch die Galerien auf jeder Etage, die die beiden Gebäude verbinden. Weil die Treppenhäuser in den einzelnen Gebäudeteilen als Fluchtwege ausreichen, können die Galerien in der Mitte als Aufenthaltsorte in den Pausen, als zusätzliche Differenzierungsräume oder auch für Ausstellungen genutzt werden. Und sollen auch mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

Auf jeder Etage werden Toiletten in einzelnen Räumen installiert. Einen Vorraum gibt es, genau wie ausgewiesene Mädchen- oder Jungentoiletten, nicht. Quelle: Sandra Köhler

Nahezu fertig – „eigentlich steht nur noch die Endreinigung an“, sagte Boy Matzen, Projektleiter der Stadt Burgwedel – ist die neue Dreifeldhalle. Prallschutz und Wandverkleidungen sind installiert, auch die Sprossenwände und Basketballkörbe hängen. Auf dem Fußboden sind bereits die Spielfeldmarkierungen aufgebracht und versiegelt. Selbst in den Geräteräumen ist schon einiges an Material eingelagert. Und damit die Halle auch von Vereinssportlern genutzt werden kann, lässt sie sich von der Schule trennen.

Depenbrock übernimmt auch Gestaltung des Außengeländes

Die Zusammenarbeit mit der Firma Depenbrock habe hervorragend funktioniert, lobte der Bürgermeister. Die hat, anders als ursprünglich vorgesehen, mit Genehmigung der Politik übrigens auch die Ausführung des Außenbereiches übernommen. Eine vorausschauende Entscheidung: Die Regen- und Schmutzwasserkanäle hätten ohnehin in wenigen Jahren komplett saniert werden müssen. Nun ist dies bereits erledigt; das spart ein erneutes Aufreißen des neu angelegten Schulhofes.

Von der Galerie im Obergeschoss kann man den Außenbereich zwischen den beiden Gebäudeteilen sehen. Quelle: Sandra Köhler

Auch finanziell lohnt die Umplanung: Von den veranschlagten 2,6 Millionen Euro für das mit Soccer-Court, Volleyball-Feld, Spielgeräten und Fahrradständern an drei Stellen versehene Außengelände werden so mehr als 1 Million Euro aus dem Budget eingespart. Und auch für den Anbau an sich rechnet Bürgermeister Axel Düker insgesamt mit einer Ersparnis: „Im besten Fall werden das 400.000 Euro sein, im schlechtesten 110.000 Euro.“

Von Sandra Köhler