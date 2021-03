Großburgwedel

Das Neubauprojekt Eiermarkt hat die erste Hürde genommen. Die Stadtverwaltung präsentierte am Dienstagabend die Pläne des Investors vHW Projektentwicklung aus Wettmar im Großburgwedeler Ortsrat. Um das Projekt realisieren zu können, müssen Änderungen am bestehenden Bebauungsplan für den Bereich vorgenommen werden. Diese berieten nun die Kommunalpolitiker.

Am Eiermarkt soll niedriger gebaut werden

Und sie meldeten Änderungswünsche an. Um möglichst mehr als 30 Wohnungen auf der 10.000 Quadratmeter großen Fläche realisieren zu können, will der Investor in die Höhe bauen. Unter anderem sind zweieinhalbgeschossige Mehrfamilienhäuser geplant. Ganz so hoch sollen die Neubauten, zumindest direkt an der Straße Eiermarkt, dann aber doch nicht ausfallen. Einstimmig votierten die Ortsratsmitglieder dafür, in der ersten Reihe nur eine eineinhalbgeschossige Bauweise zuzulassen. „Alle Häuser entlang des Eiermarkts weisen diese Höhe auf. Wir wollen das harmonische Straßenbild erhalten“, begründete Rimma Heinicke (CDU) die geforderte Einschränkung.

Eine Sicht der Dinge, der sich auch die zahlreich erschienenen Anwohner anschlossen. Auch sie wünschen sich eine niedrigere Bauweise direkt an der Straße und vielleicht sogar noch ein Stück weiter in das Baufeld hinein. „Man könnte die Höhe der Häuser doch langsam ansteigen lassen“, schlug einer der Anwohner in der Sitzung vor.

Die niedrigere Bauweise stößt bei vHW-Geschäftsführer Andreas Witte nicht unbedingt auf Begeisterung. „Wird das erste Haus niedriger gebaut, gehen uns rund 200 Quadratmeter Wohnfläche verloren. Das wirkt sich natürlich auf die Preiskalkulation des Gesamtprojekts aus“, sagte er gegenüber dieser Zeitung.

Abschließend entscheidet der Rat

Und in einem weiteren Punkt sehen die Kommunalpolitiker noch Änderungsbedarf. Einmütig sprachen sie sich dafür aus, dass die Neubauten nicht mit glänzenden Dachziegeln eingedeckt werden sollen. Allerdings – und das war ihnen ebenfalls wichtig – können Solaranlagen auf den Dächern installiert werden, auch wenn diese ebenfalls in der Sonne glänzen sollten. Wie solch eine Einschränkung im Bebauungsplan nun formuliert werden kann, darüber soll sich die Verwaltung Gedanken machen. „Einen ähnlichen Beschluss gab es bereits für das Neubaugebiet Pöttcherteich in Großburgwedel“, erläuterte Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU).

Formal muss der Ortsrat den Änderungen des Bebauungsplans nicht zustimmen. Er wird zu dem Thema nur angehört. Die Abstimmungen erfolgen im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss und abschließend im Rat.

Neue Straße erhält den Namen An den Grashöfen

Eine Entscheidung trafen die Mitglieder des Ortsrates dann aber doch. Um das Baugebiet am Eiermarkt zu erschließen, muss eine neue Straße angelegt werden. Diese soll künftig den Namen An den Grashöfen tragen, wie das Gremium einstimmig beschloss. Der Vorschlag stammt von Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger. Und er hatte obendrein eine Erklärung parat: Die Fläche, auf der demnächst die Häuser gebaut werden sollen, wurde früher von den umliegenden Landwirten für Grashöfe genutzt. So bezeichnete man Flächen, auf denen das Vieh getrieben werden konnte, wenn Arbeiten im Stall anstanden, erklärte Rüdiger gegenüber dem Ortsbürgermeister. „Ein toller Name mit einem Bezug zur Geschichte Großburgwedels“, sagte Fortmüller. „Das passt einfach.“

Von Thomas Oberdorfer