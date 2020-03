Engensen

Schlussspurt bei den Arbeiten an der Engenser Ortsdurchfahrt: Die Region tauscht ab Montag, 16. März, die Fußgängerampel an der Kreuzung Schillerslager Straße/ Waldstraße aus. Der Übergang soll barrierefrei hergerichtet werden. Während der Arbeiten ist der Bereich für den Autoverkehr gesperrt. Die Waldstraße und der Kindergarten bleiben über die Hastrastraße und den Sonnenweg erreichbar, teilte die Region mit.

Ampel als letzter Abschnitt der Bauarbeiten

Außerdem plant die Behörde, die Kreuzung aufzupflastern und Elemente zu installieren, die Menschen mit einer eingeschränkten Sehfähigkeit eine bessere Orientierung geben. Die gute Nachricht für die Engenser: Die Installation der Ampel an der Kreuzung bilden den Abschluss der Arbeiten an der Engenser Ortsdurchfahrt. Zeitgleich sollen der Umbau der Waldstraße, die Arbeiten am neuen Kreisel am Engenser Ortseingang und auch die Restarbeiten an der Wettmarer Straße abgeschlossen werden. „Wir werden noch in den Osterferien mit der Sanierung der Engenser Ortsdurchfahrt fertig“, verspricht Regionssprecher Klaus Abelmann.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer