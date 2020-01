Burgwedel

Die Bewohner Großburgwedels und der östlich angrenzenden Ortsteile müssen sich in den nächsten Monaten auf Behinderungen durch neue Großbaustellen einrichten: Voraussichtlich ab Ende Januar lassen die Region Hannover und die Stadt Burgwedel die Kreisstraßen von Großburgwedel in Richtung Thönse und Kleinburgwedel samt der Seitenbereiche in mehreren Abschnitten umbauen. Die Auftraggeber rechnen mit Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro.

Umbau der Kreisstraßen soll bis Dezember dauern

Von den Arbeiten betroffen sind die K117 (Thönser Straße) und die K118 (Kleinburgwedeler/ Großburgwedeler Straße). Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2020 dauern. An den Ortseingängen aus Richtung Thönse und Kleinburgwedel sollen neue Fahrbahnteiler als „Tempo-Bremsen“ dienen: Durch eine Verschwenkung der Fahrbahnen sollen Autofahrer gezwungen werden, die Stellen nicht mit zu hohem Tempo zu passieren. Die einmündenden Straßen werden barrierefrei ausgebaut und mit Gehwegsteinen gepflastert, sodass Autofahrer beim Einbiegen auf die vorfahrtberechtigten Kreisstraßen abbremsen.

Radfahrer sollen die Fahrbahn nutzen

Auf der Thönser Straße werden die Gehwege, die Rinnen sowie Teile der Fahrbahn erneuert. Auf der Fahrbahnseite in Richtung Thönse ist ein Schutzstreifen für Fahrradfahrer vorgesehen. Auf der Nordseite werden Fahrradpiktogramme auf die Fahrbahn gebracht – Radfahrer sollen auch stadteinwärts die Fahrbahn nutzen. An der Kreuzung Bruchholzwiesen/Am Flöth soll eine Ampel Fußgängern und Radfahrern das Überqueren der Straße erleichtern.

Entlang der Kreisstraße 118 (Kleinburgwedeler/ Großburgwedeler Straße) werden beidseitig Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn markiert. Die aktuell noch vorhandene Mittelinsel auf Höhe des Rhadener Weges wird entfernt und durch eine Ampelanlage ersetzt, die für sehbehinderte Menschen mit ertastbaren und akustischen Signalgebern ausgestattet wird.

Auch die dortige Bushaltestelle wird barrierefrei umgebaut, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Die Busbucht wird entfernt, die Busse halten künftig an der (dann höheren) Bordsteinkante.

Bürger und Politiker kritisieren geplante Führung der Radfahrer

Gerade aus Kleinburgwedel hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder harsche Kritik gehagelt. Bürger wie Kommunalpolitiker können nicht nachvollziehen, dass Radfahrer – auch ältere Kinder – künftig auf die Straße gezwungen werden sollen, statt wie bislang den Fuß- und Radweg neben der Fahrbahn nutzen zu dürfen. Aus Sicht der Regionsplaner sei dieser Weg aber einfach zu schmal für die gemeinsame Nutzung.

Für die Arbeiten entlang der Gehwege wird jeweils eine Fahrbahnseite gesperrt werden müssen. Sind die Bauarbeiter mit den Mittelinseln beschäftigt, so werden laut Regionssprecherin Christina Kreutz Vollsperrungen nötig. Dafür sollen Umleitungsstrecken eingerichtet werden, wobei dies mit den Baumaßnahmen an den Kreisstraßen durch Thönse und Engensen koordiniert werden soll.

Straßenumbau beginnt später, die Kosten steigen

Ursprünglich hätten die beiden Kreisstraßen 117 und 118 bereits seit Herbst umgebaut werden sollen. Die Regionsverwaltung hatte die Pläne dafür deshalb bereits im Mai 2019 dem Ortsrat und dem Fachausschuss des Burgwedeler Rates vorgestellt. „Die Vergabe der Arbeiten hat sich länger hingezogen“, begründet Regionssprecherin Kreutz auf Nachfrage die Verzögerung. So hätte man statt im Oktober erst Ende November starten können – doch einen Baubeginn kurz vor den Feiertagen habe man den Anliegern nicht zumuten wollen.

Bei der Vorstellung im Mai war noch ein Betrag von 450.000 Euro genannt worden. Nun gibt die Region die Baukosten mit voraussichtlich 1,3 Millionen an. Dies hat laut Regionssprecherin Christina Kreutz mehrere Gründe. So stamme die erste Kostenschätzung noch aus einem sehr frühen Stadium des Planungsprozesses. Zudem habe es massive Preissteigerungen im Baubereich gegeben. Ursprünglich nicht geplant gewesen sei die neue Fußgängerampel in Höhe des Rhadener Weges. Und noch einen vierten Grund führt sie an: „Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, ist geplant, die Straße während der Arbeiten nur halbseitig zu sperren. Bauarbeiten mit Vollsperrung wäre kostengünstiger.“

Region und Stadt laden alle betroffenen Anlieger für Donnerstag, 9. Januar, zu einem Informationsabend in den Großburgwedeler Amtshof ein. Dieser beginnt um 18 Uhr.

Die Mittelinsel auf der Kleinburgwedeler Straße/K118 in Höhe des Rhadener Weges wird durch eine Ampelanlage ersetzt. Quelle: Mark Bode

Von Frank Walter