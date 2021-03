Burgwedel

Die Stadt Burgwedel hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte: Sibylle Klämbt ist ab sofort erste Ansprechpartnerin im Rathaus, wenn es um Gleichstellungsfragen geht. Sie hat zum 1. Februar die Elternzeitvertretung von Ilinda Bendler übernommen. In der Stadt kennt Klämbt sich bereits gut aus: Die 38-Jährige ist gebürtige Burgwedelerin und Mutter von zwei Kindern. Beruflich hat die studierte Sozialwissenschaftlerin bereits Erfahrungen im Bereich Frauenförderung und -beratung gesammelt. Wer Klämbt erreichen möchte, kann das per Telefon unter (05139) 8973107 sowie per E-Mail an sibylle.klaembt@burgwedel.de tun.

Von Carina Bahl