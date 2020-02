Thönse

Ohne Ankündigung hat die Region Hannover die innerörtlichen Umleitungen in Thönse geändert und zwei temporäre Einbahnstraßen ausgeschildert. Auf Nachfrage begründete eine Sprecherin dies nun mit Sicherheitsaspekten.

Zwei neue Einbahnstraßen in Thönse

Autofahrer, die aus Richtung Großburgwedel kommend die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt K 117/Lange Reihe umfahren wollen, dürfen nun nach Passieren der Straße Am Heierpfuhl nicht mehr nach rechts in die Bruchstraße abbiegen, um wieder auf die Lange Reihe zu gelangen. Stattdessen müssen sie die schmale Straße Unter den Eichen – die über keine Fußwege verfügt – nutzen, um in den östlichen Bereich Thönses zu gelangen.

Der Verkehr aus Richtung Engensen kann seinerseits von der Langen Reihe weiter in die Bruchstraße abbiegen, dann aber wegen der neuen Einbahnstraßenregelung nicht mehr in die Straße Am Heierpfuhl. Stattdessen geht es über den Reihermoorweg weiter zur Schmiedestraße und zurück auf die Ortsdurchfahrt Lange Reihe.

Regionssprecherin: Verkehrsaufkommen war Gefahrenpotenzial

Die Begründung lieferte Regionssprecherin Christina Kreutz auf Nachfrage nach: Der Fachbereich Verkehr habe registriert, dass Ortskundige in Thönse häufig Schleichwege genutzt hätten, um den Baustellenbereich zu umfahren, darunter auch sehr enge Straßen. „Insbesondere die Straße Am Heierpfuhl, der kürzeste Wege zur Umfahrung, ist sehr schmal und ohne Gehwege. Hier war das hohe Verkehrsaufkommen ein Gefahrenpotenzial. Deshalb hat die Region dort eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet“, so Kreutz.

Während der Arbeiten am Knotenpunkt sei zudem für einen Teilbereich der Bruchstraße eine Einbahnstraße eingerichtet worden. „Andernfalls wäre es an dieser Stelle sehr eng geworden. Die Einbahnstraßenregelung beruhigt den Verkehrsfluss.“

Ende Februar soll der erste Bauabschnitt der Sanierung der K 117/Lange Reihe abgeschlossen sein. „Für den zweiten Bauabschnitt werden die Verkehrsexperten noch einmal überprüfen, welche Regelungen dann sinnvoll sind, und flexibel auf die Entwicklung reagieren“, sagte die Regionssprecherin.

Ortsbrandmeister: Denke nicht, dass Polizei Theater macht

Von der neuen Einbahnstraßenregelung betroffen ist auch die Ortsfeuerwehr Thönse, ihr Gerätehaus liegt an diesem Abschnitt der Bruchstraße. Um im Alarmfall so schnell wie möglich zum Feuerwehrhaus zu gelangen, müssten im Norden Thönses wohnende Feuerwehrleute dort die Einbahnstraßenregelung missachten. Ortsbrandmeister Ingmar Franke sieht es entspannt: „Ich denke nicht, dass die Polizei im Ernstfall wegen zehn Metern Theater macht“, sagte er auf Nachfrage. Für die Einsatzfahrzeuge gelten ohnehin Sonderrechte. „Und wir kommen auch durch die Schranke auf der Lange Reihe.“

