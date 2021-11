In der Innenstadt Großburgwedels tut sich was: Ernsting’s Family zieht von der Von-Alten-Straße in die ehemaligen Räume des Spielwarengeschäfts Krusekinder – und schon bald soll Burgwedel auch einen neuen Herrenfriseur bekommen.

Am Dienstagnachmittag ist schon einiges los in den Räumen des ehemaligen Spielwarengeschäfts Krusekinder. Am Freitag soll die Filiale von Ernsting’s Family eröffnen. Ein paar Meter weiter will Bassem Kallel einen Herrenfriseur eröffnen. Quelle: Max Baumgart/Alina Stillahn