Fuhrberg

Keine neuen Erkenntnisse gibt es nach dem Raubüberfall auf dem Spargelhof Heuer in Fuhrberg. „Bei uns sind bislang leider keine Hinweise auf die Täter eingegangen“, sagte am Mittwochnachmittag Polizeisprecher Thorsten Schiewe gegenüber der Redaktion. Zwei unbekannte Personen hatten am Abend des Ostermontags zwei Mitarbeiterinnen des Betriebes mit Pfefferspray angegriffen und ihnen die Tageseinnahmen geraubt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und bitte um Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 1095555. to

Von Thomas Oberdorfer