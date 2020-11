Burgwedel

Der Sieben-Tage-Inzidenz der Region Hannover liegt am Sonntag bei einem Wert von 99,8. „Das bedeutet, dass alle Schüler des Gymnasiums Großburgwedel wie gewohnt am Montag zur Schule kommen und planmäßig von den Lehrkräften unterrichtet werden“, teilte Schulleiter Robert Baberske am Sonntagnachmittag per E-Mail mit. „Angesetzte Klassenarbeiten werden geschrieben. Es besteht Maskenpflicht im Unterricht.“

Aber Baberske wagt auch schon einen Blick in die Zukunft: „Es ist zu erwarten, dass der Inzidenzwert in der kommenden Woche wieder über die Marke von 100 steigt. Dann werden die Schüler nach einem Wechselmodell unterrichtet werden.“ Denn: Die zweite Vorgabe für die Einführung des Wechselunterrichts erfüllt das Gymnasium. Nach einem Corona-Fall hatte das Gesundheitsamt für eine komplette Klasse und eine Lehrkraft Quarantäne angeordnet. Entsprechende Einteilungen der Schüler in A- und B-Gruppen sollen am Montag erfolgen. Ob die Schüler dann ab Dienstag wechselweise unterrichtet werden, entscheidet sich, wenn der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz für Montag vorliegt.

Normalen Unterricht wird es am Montag auch an der IGS Burgwedel geben. Das teilte Schulleiter Marco Schinze-Gerber mit. Aber auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 würde es derzeit an der IGS keinen Unterricht mit wechselnden Gruppen geben. „Für unsere Schule liegt im Augenblick keine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes vor.“

Von Thomas Oberdorfer