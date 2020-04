Großburgwedel

In den Krankenhäusern in der Region Hannover herrscht aufgrund der Coronavirus-Pandemie Ausnahmezustand. Das gilt auch für das Klinikum Großburgwedel. Allerdings hat seit Ausbruch des Virus in der Notaufnahme eine Veränderung stattgefunden. „Wir erleben zurzeit eine deutlich veränderte Situation, da wesentlich weniger Patienten mit leichteren Beschwerden zu uns kommen als vor dem Beginn der Corona-Krise“, sagt Lennart Dreyer von der Unternehmenskommunikation des Klinikum Region Hannover (KRH).

Menschen mit leichteren Beschwerden bleiben fern

Zum überwiegenden Teil seien es Notfälle mit akuten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die auch tatsächlich in ein Krankenhaus gehörten. „Dies betrifft die konservativen, aber auch die operativen Bereiche in der Versorgung von Notfallpatienten“, so der Sprecher weiter. Demnach überlegen es sich derzeit viele Menschen mit leichteren Beschwerden sehr genau, ob sie tatsächlich das Krankenhaus aufsuchen müssen. „Für diese Fälle sieht das deutsche Gesundheitssystem ohnehin grundsätzlich vor, dass sie sich in die Behandlung bei einem Allgemeinmediziner oder Facharzt begeben“, betont Dreyer.

Notaufnahme auf Corona-Fälle eingerichtet

Die reguläre Notaufnahme im Klinikum Großburgwedel ist in der Größe unverändert und kann über zusätzliche Zelte bei Bedarf erweitert werden. In speziellen Versorgungseinheiten in Zeltform vor dem Eingang werden ankommende Patienten derzeit zunächst auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus untersucht. Covid-19-Patienten werden räumlich getrennt von den übrigen Patienten aufgenommen. Untersuchungen erfolgen vom Personal in umfangreicher Schutzkleidung. Fälle, die nicht mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen, werden von den im Krankenhaus niedergelassenen Ärzten untersucht.

Klinikum handelt bei Personaleinteilung flexibel

Wie die Mitarbeiter der gewöhnlichen Notaufnahme in diesen besonderen Zeiten eingesetzt werden, wird von den Verantwortlichen stets flexibel gehandhabt. Da nicht dringliche Operationen verschoben sind, entstehen teilweise Freiräume, die anderweitig genutzt werden können. „In Bereichen, die derzeit weniger beansprucht sind, können Beschäftigte zum einen Überstunden abbauen und zum anderen ihre Kollegen in den Versorgungseinheiten für Covid-19-Patienten unterstützen“, betont der Klinikumssprecher. „Wir beobachten die Dynamik der Corona-Entwicklung sehr genau und passen die Personaleinsatzpläne dem jeweiligen aktuellen Bedarf an.“

Wer aufgrund einer Notsituation das Klinikum in Großburgwedel aufsuchen muss, wird dieses in den allermeisten Fällen allein erledigen müssen. „Grundsätzlich gilt in den Krankenhäusern derzeit ein Besuchsverbot“, heißt es seitens des KRH. Das diene dem Schutz der Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen. „Soweit medizinische oder palliativmedizinische Gründe eine Ausnahme notwendig machen, wird die Klinik Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen“, sagt Dreyer.

Von Mark Bode