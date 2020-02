Großburgwedel

Die FDP forderte kürzlich die Ausgabe von Notfalldosen in Burgwedel „Gibt es doch schon“, sagt Jürgen Veth, Leiter der General-Wöhler-Stiftung. Vor einigen Wochen verteilte er in der Heimatstube die kleinen grünen Lebensretter. Schnell war der Vorrat vergriffen.

Zwischenzeitlich hat die Stiftung Nachschub geordert. Der ist mittlerweile eingetroffen. 250 weitere Dosen lagern nun in der Heimatstube, Heinrich-Wöhler-Straße 3, in Großburgwedel. „Die verteilen wir weiterhin kostenlos im Anschluss an unserer Veranstaltungen“, erklärt Veth. Wer nicht so lange warten möchte, für den hat der Stiftungs-Chef aber auch eine Lösung parat. „Wer sofort eine braucht, der kann mich anrufen, die Übergabe bekommen wir dann schon hin“, erklärt Veth. Telefonisch ist er unter der Rufnummer (05139) 3735 erreichbar. Die kommenden Veranstaltungstermine der Heimatstube sind auf deren Website unter www.heimatstube-großburgwedel.de einzusehen.

Von Elsa Scholz