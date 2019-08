Großburgwedel

Über 5000-mal haben die Bauunternehmer Rolf und Ralph Ervenich schon Richtfest gefeiert. Schließlich bietet ihr Großburgwedeler Familienunternehmen Nurda seit einem halben Jahrhundert schlüsselfertige Neubauten an, vor allem Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das Richtfest an der Berkhopstraße 8 war am Freitag trot...