Großburgwedel

„Wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und nachgebessert“, sagt Martin Riessler, Chef des Burgwedeler Bauhofes. Damit meint er die Schilder, die am Tor des Bauhofes davon künden, ob und wann die Annahmestelle für Grüngut geöffnet hat. Auf diesen können Anlieferer nun aktuell sehen, ob und wann sie ihren Rasen- oder Strauchschnitt abgeben können –und wann vielleicht ein Feier- oder Brückentag dies verhindert. Diese Schilder wurden angebracht, damit es nicht erneut zu Irritationen kommt – wie im Dezember vergangenen Jahres.

Damals hatten einige Burgwedeler nämlich die milde Witterung am 23. und 30. Dezember nutzen wollen, um ihr Grüngut auf dem Bauhof loszuwerden. Doch sie standen vor dem verschlossenen Tor. Denn an diesen Brückentagen arbeitete die Stadtverwaltung nicht. Das Rathaus und dessen Nebenstellen, also auch der Bauhof, blieben rund um die Feiertage geschlossen. Auf der Startseite der städtischen Homepage war dies zwar vermerkt gewesen. Doch der erste Link, den die Google-Suche der Begriffe „Grüngutannahme Burgwedel“ ergab, führte auf die Internetseite des Großburgwedeler Bauhofs. Und auf dieser Unterseite der städtischen Homepage hatte nichts von der Schließung gestanden.

Kommunikation soll verbessert werden

Unglücklich sei das gewesen, wie Riessler einräumt. „Allerdings habe ich auch nicht damit gerechnet, dass Leute an diesem Tagen ihr Grüngut wegbringen wollten.“ Um solch unschönen Momenten in Zukunft vorzubeugen, sollen die Tage, an denen die Annahmestelle geschlossen bleibt, nicht nur auf der städtischen Internetseite eindeutiger kommuniziert werden. Es ist jetzt auch am Tor schwarz auf weiß nachzulesen. „Links stehen die allgemeinen Öffnungszeiten, wie sie über das Jahr gelten“, erläutert Riessler. „Ändert sich etwas daran, etwa wegen eines Feiertages, ist auf dem rechten Schild mit der Aufschrift ’nächste Grüngutannahme’ nicht mehr ’turnusmäßig’ zu lesen, sondern etwa ’geschlossen wegen Feiertag’.“

Ansonsten können Burgwedeler Gartenabfälle wie Hecken-, Strauch- und Baumschnitt, Rasen und Unkraut montags von 6.30 bis 15.30 Uhr abgeben. Zumindest, solange es nicht mehr als ein Kubikmeter ist und aus einem privaten Haushalt stammt. Wenn die Mitarbeiter des Bauhofes Winterdiensteinsätze fahren, verkürzt sich die Zeit: Anlieferungen sind dann nur von 6.30 bis 12.30 Uhr erlaubt. Vom 1. April bis zum 30. November gibt es zusätzlich eine Sonnabend-Annahme in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Von Sandra Köhler