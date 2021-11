Großburgwedel

Der Oratorienchor Burgwedel singt wieder in der St.-Paulus-Kirche. Nach der pandemiebedingten Pause steht nun die „Eichendorff - Serenade“ im Mittelpunkt des Konzerts am Sonntag, 21. November. Das ist ein zeitgenössisches Werk des seit 1949 in Hannover wirkenden Komponisten Siegfried Strohbach. Abgerundet wird das Programm durch ausgewählte Werke von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy. Besucher melden sich für das Konzert auf der Homepage des Chores an – und beim Besuch gilt die 2-G-Regel.

Oratorienchor präsentiert aktuelles Programm

Das Konzert dirigiert in gewohnter Manier Chorleiter Martin Lüssenhop. Das 60-köpfige Ensembles begleiten Musiker der Helios-Kammerphilharmonie Hannover. Nach 22 Monate langer Corona-Zwangspause präsentiert sich der Oratorienchor Burgwedel wieder der Öffentlichkeit. „Zwei kleine Konzerte im Seniorenheim Lindenriek und im Wohnpark Großburgwedel hat der Chor in den vergangenen Wochen bereits sehr gut gemeistert – und haben Lust auf mehr gemacht“, sagt Sprecherin Isis Link.

Der Oratorienchor Burgwedel absolviert ein Probewochenende in Duderstadt. Quelle: privat

Für das aktuelle Konzert absolvierten die Sängerinnen und Sänger ein Chorprobenwochenende Mitte Oktober in Duderstadt. Unter Corona-Auflagen sei eine sehr gute Beteiligung zu vermerken gewesen, sagt die Sprecherin. Die intensive Probenarbeit habe den Oratorienchor dem angestrebten Ziel, ein ganz außergewöhnliches Konzertprogramm zu gestalten, entscheidend nähergebracht. Trotz aller Beschränkungen für die Chöre habe der Oratorienchor immer alle Möglichkeiten zum Proben genutzt. „Das ging los mit Zoom-Proben am heimischen Computer über Übungsstunden im freien Gelände bis hin zum Einstudieren in der Tennishalle.“

Besucher müssen sich online anmelden

Der Eintritt für das etwa 45 Minuten dauernde Konzert ist frei. Eine vorherige Anmeldung mit Angabe der persönlichen Daten ist coronabedingt erforderlich. Hierfür steht auf der Homepage des Oratorienchores auf www.oratorienchor-burgwedel.de von Mittwoch bis Mittwoch, 10. bis 17. November, ein Onlineanmeldeformular zur Verfügung. Für den Besuch des Konzerts gilt die 2-G-Regel. Einen Impfpass, digitales Impfzertifikat oder den Genesenennachweis zeigen die Gäste am Eingang vor. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite und auf Facebook.

Der Oratorienchor hat sich für die 2-G-Regelung entschieden, um Chor und Publikum zu schützen. Leider seien damit, wenn auch nur wenige, treue Sängerinnen und Sänger ausgeschlossen sowie auch einige interessierte Konzertgäste, sagt Link. Der Chor bedauere das sehr. Das diesjährige Konzert sei zwar nicht so umfangreich wie gewohnt, dafür aber klein und fein.

Von Katerina Jarolim-Vormeier