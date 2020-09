Großburgwedel

Diese Entscheidung hat sicher einige überrascht: Die Burgwedeler CDU-Spitze schlägt die ehemalige Ratsvorsitzende Ortrud Wendt als Kandidatin für das Bürgermeisteramt vor. Sie soll für die CDU den Chefsessel im Rathaus zurückholen. Nominiert ist sie damit allerdings noch nicht, die offizielle Aufstellungsversammlung folgt erst am 17. September. Dann entscheiden die Parteimitglieder in der Aula des Gymnasiums über die Personalie.

Dreiköpfige Kommission auf Kandidatensuche

„So einen Fehler wie vor sechs Jahren darf man nicht zweimal machen“, sagt CDU-Chef Rainer Fredermann zum neuen Wahlprozedere. Damals ging die Partei direkt und ohne Empfehlung des Vorstands in die Aufstellungsversammlung. Was folgte, waren eine Kampfabstimmung zwischen den Bewerbern Michael Kranz und Björn Hoppenstedt und im Anschluss eine gespaltene CDU. „Wir haben als Partei nicht an einem Strang gezogen“, sagt Fredermann. „Bei der Wahl haben wir dann damals die Quittung dafür bekommen.“ Und auch für Wendt ist klar: „Die Niederlage damals hatten wir uns selbst zuzuschreiben.“

Anzeige

Das soll nun anders werden. Seit Jahresbeginn hat eine dreiköpfige Findungskommission nach einer Kandidatin, einem Kandidaten gesucht und viele Gespräche geführt. Neben Fredermann übernahmen Marc Sinner und Sebastian Tiemeyer die Aufgabe. Die drei präsentierten am Donnerstag der CDU-Spitze dann Wendt. „Bis zum Schluss haben alle dichtgehalten“, sagt Fredermann erfreut. Somit war die Kandidatin durchaus eine Überraschung für den komplett versammelten CDU-Vorstand und die Mitglieder der Ratsfraktion. Und die konnten sich mit dem Vorschlag durchaus anfreunden. „Es gab lediglich zwei Enthaltungen, der Rest stimmte für Ortrud Wendt.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der CDU-Chef ist sich sicher, dass das bei der Aufstellungsversammlung nicht wesentlich anders aussehen wird. „Es wird dort keinen weiteren Kandidaten geben“, sagt er, „auch wenn wir in der Sitzung natürlich nach anderen Vorschlägen fragen werden.“

„ Burgwedel muss wieder ein Leuchtturm werden“

Und Wendt schaltet bereits bei ihrer Präsentation zumindest etwas in den Wahlkampfmodus um. „ Burgwedel war immer ein Leuchtturm für die Region. Aber diese Stellung hat die Stadt in einigen Bereichen verloren“, sagt sie. „Das will ich wieder ändern. Dafür brauchen wir eine verlässliche Wirtschaftspolitik.“ Und sie macht klar, dass das Buhlen um junge Familien „nicht das einzig Seligmachende“ sei. „Eine Kommune muss sich gut überlegen, wie sie wachsen möchte“, erklärt die Bürgermeisterkandidatin in spe. „Man braucht auch die notwendigen Kindergartenplätze, die Schulen, einfach die nötige Infrastruktur.“

„Mehr Kommunikation und mehr Transparenz“

Ansonsten will sich Wendt mit vorschnellen Lösungen zurückhalten. „In vielen Bereichen stecke ich einfach inhaltlich noch nicht drin. Bevor ich da alles schlechtrede, führe ich vorab lieber viele Gespräche, informiere mich und formuliere meine Ziele erst dann“, kündigt sie an. Und: Mit einer Verwaltungschefin Wendt solle es „mehr Kommunikation und mehr Transparenz geben“.

Nur eines will sie auf jeden Fall ändern: „Die Verwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen, das für die Bürger da ist. Und das gilt auch in Zeiten von Corona. Einfach das Rathaus zusperren ist keine Lösung“, erklärt sie mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate. „Es kann nicht sein, dass vieles über Wochen liegen bleibt. Die Verwaltung muss einfach laufen.“

Das ist Ortrud Wendt Ortrud Wendt ist seit zehn Jahren eine feste Größe in der Burgwedeler Kommunalpolitik. Von 2011 bis 2016 gehörte sie der CDU-Ratsfraktion an und stand als Ratsvorsitzende an der Spitze des Stadtparlaments. Aus beruflichen und familiären Gründen reduzierte sie nach der letzten Wahl ihr kommunalpolitisches Engagement. Das änderte sich Ende vergangenen Jahres, als sie als stellvertretende Burgwedeler CDU-Parteichefin wieder in die erste Reihe aufrückte. Die 50-Jährige arbeitet seit zehn Jahren als selbstständige Beraterin für Unternehmenskommunikation. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung als Bankkauffrau, studierte Wirtschaftswissenschaften, arbeitete in der Bankbranche und als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Spitzenverband der Niedersächsischen Wirtschaft. Wendt ist verheiratet und hat eine 17-jährige Tochter und einen 15-jährigen Sohn. Außerdem engagiert sich die gebürtige Bremerin im Schulvorstand des Großburgwedeler Gymnasiums.

Von Thomas Oberdorfer