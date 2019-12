Thönse

Das passiert selten: Wer am Dienstagabend etwas später zur Informationsveranstaltung zur Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt Kreisstraße 117 kam, der musste sogar in der Küche oder im Vorraum des Dorfgemeinschaftshauses stehen. So auch Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr, der wie andere keinen Sitzplatz mehr bekam. 80 Menschen aus dem Dorf versammelten sich, um mehr über die Baustelle der Region Hannover zu erfahren. „So viele Besucher hätten wir auch bei den Ortsratssitzungen gern“ – so begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Andreas Krüger ( CDU) die Bürger.

Grundstücke bleiben erreichbar

Bleiben die Grundstücke in den jeweiligen Bauabschnitten für die Anwohner erreichbar? Werden die Mülltonnen denn auch entleert? Das waren die Fragen, die die Einwohner zur Versammlung gelockt hatten – und es rumorte im rappelvollen Raum. Viele Bedenken der Dorfbewohner konnten die Regionsplaner Wiebke Schepelmann und Roman Machmer ausräumen.

Machmer erläuterte die Planung und das Vorgehen: Alle fünf Bauabschnitte werden auf einer Seite voll gesperrt. Von der anderen Seite können Anlieger hingegen hineinfahren, so wie es die Region auch bereits bei den Sanierungen in Engensen und Wettmar praktiziert hatte. „Allerdings dürfen Busse, Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei die Absperrung passieren“, so Machmer. Bei Besonderheiten wie speziellen An- und Abfahrtwünschen von Betrieben will die Region flexibel reagieren: „Bei Sorgen und Nöten: Sprechen Sie mich an.“ Zudem wird es laut Machmer regelmäßige Baubesprechungen geben, bei denen er auch für Bürger ansprechbar sei. „Das hat zuletzt in Wettmar gut geklappt.“

Zur Galerie In einer Informationsversammlung informierte die Region Hannover die Bewohner Thönses über die Arbeiten an der K117 – und konnte viele Bedenken von Anliegern zerstreuen.

Auch auf Sorgen der Anwohner der Straße Moorgarten und des umliegenden Wohngebiets, sie könnten ihre Wohnungen und Häuser zwischenzeitlich nicht erreichen, reagierte Machmer. „Sie werden von Großburgwedel nicht hineinfahren können, dafür aber über die K 116 oder über die K 119“, erläuterte der Regionsplaner – also aus Richtung Oldhorster Kreisel oder Kleinburgwedel. Die Sperrung in diesem Bereich der K 117 werde voraussichtlich zehn Wochen dauern. „Die Anwohner sollen eine Woche vorher informiert werden.“ Das sei ein wenig knapp, wenn jemand im Urlaub sei, monierte eine Anliegerin.

Bautrupp entsorgt Müll

Auch die Befürchtungen der Baustellenanwohner, ihr Müll könne nicht abgeholt werden, räumte Machmer aus. Die Anwohner könnten ihre Tonnen oder Säcke wie gewohnt vor die Haustür stellen. Der Bautrupp bringe diese dann zu Sammelpunkten, die Aha anfahren könne. Lediglich die Briefträger müssten mehr laufen.

Am Mittwoch haben die Arbeiter den ersten der fünf Bauabschnitte zwischen der Bruchstraße und der Neuwarmbüchener Straße eingerichtet. Insgesamt zwölf Monate soll die Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt dauern. Einige Anwohner wünschten sich einen Aushang im Dorf, der über jeden Bauabschnitt mit der jeweiligen Sperrung informiert. Der Ortsrat will sich darum kümmern, wo die aktuellen Bekanntmachungen platziert werden können.

In dem durch Thönse führenden Abschnitt der Kreisstraße 117 werden die Fahrbahn, die Entwässerungsrinnen sowie der Gehweg erneuert. An den Ortseingängen aus Richtung Engensen und Großburgwedel sollen Mittelinseln als „Tempobremsen“ dienen. Die Einmündungen der K 116 (Wettmarer Straße) und auch weiterer Seitenstraßen werden umgebaut.

Erneute Kritik an Fahrradschutzstreifen

Zudem sind auf der südlichen Fahrbahnseite der Ortsdurchfahrt rot abgesetzte Schutzstreifen und auf der nördlichen Fahrbahn Piktogramme geplant, um die Führung des Radverkehrs zu verdeutlichen. Erneut gab es vonseiten vieler Thönser am Dienstagabend Bedenken gegen die Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Argumente wie „zu gefährlich für Kinder“ fielen wieder. Kinder bis zehn Jahre dürften auf dem Fußweg fahren, entgegnete Planerin Schepelmann. Es gebe gesetzliche Vorgaben, die man umsetzen müsse – „und daran halten wir uns“.

Bushaltepunkt ist verlegt Die Diskussion um die Verlegung der Bushaltestelle hat aus Thönser Sicht zu einem guten Ergebnis geführt. Gleich am Mittwochmorgen haben Bauarbeiter mit zwei Mitarbeitern des Bauamtes der Stadt Burgwedel den Haltepunkt vor der Kapelle in Richtung Grundschule verlegt. Noch am Dienstagabend hatten der Ortsrat wie auch Bürger kritisiert, dass der Standort direkt vor dem Eingang der Kapelle an der Straße Lange Reihe ungünstig gewählt sei. „Uns wurde suggeriert, es geht nicht anders, und wir mussten die Kröte schlucken“, sagte Klemens Koss ( CDU) bei der Informationsversammlung verärgert. Außerdem monierte er, dass die Region den Politikern keine Gelegenheit gegeben habe, sich dazu zu äußern. „Uns hat keiner kontaktiert“, entgegnete Wiebke Schepelmann, Planerin der Region. Ein Kritikpunkt auch von Bürgern lautete, dass vor der Kapelle insbesondere nach Beerdigungsfeiern zu wenig Platz sei. „Der Spaten steckt noch nicht in der Erde“, sagte ein Bürger und plädierte so für die Versetzung. Das ist nun geschehen. Eine Frage bleibt noch: Kann das Wartehäuschen, welches laut Koss einen „ortsprägenden Charakter“ habe, auch versetzt werden? „Das kriegen wir bestimmt hin“, sagte Ortsratsmitglied Andreas Krüger ( CDU) zuversichtlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier