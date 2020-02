Thönse

Erfreut zeigte sich Thönses Ortsbrandmeister Ingmar Franke bei der Jahresversammlung am Wochenende über die leichte Steigerung der Mitgliederzahl um fünf auf 298 Mitglieder. Darunter sind neben fördernden Mitgliedern 37 aktive Ehrenamtliche und zehn Jugendliche. Dennoch sieht er noch Luft nach oben. „Mein Wunsch ist es, wieder auf die ehemals 320 Mitglieder zu kommen, die wir 2014 noch hatten“, betonte er und appellierte an die Gäste, weiterhin neue Mitglieder zu werben. Noch immer, so Franke enttäuscht, gebe es Einwohner, die nicht wüssten, dass es eine Freiwillige Feuerwehr im Ort gibt.

Fünf Brände, vier technische Hilfeleistungen und eine Brandsicherheitswache – das waren die Einsätze der Feuerwehr im vergangenen Jahr. Franke ließ das Jahr 2019 Revue passieren und ernannte Marco Reichstein zum Feuerwehrmann des Jahres. „Er hat im vergangenen Jahr die Führung der Ersten Gruppe übernommen und das ganz großartig gemacht“, lobte Franke. Reichstein hatte damit die Nachfolge von Björn Schimkewitsch übernommen.

Ein neuer Stellvertreter und zwei neue Computerprogramme

Die größten Änderungen für die Ortsfeuerwehr lagen im vergangenen Jahr im personellen, strukturellen und digitalen Bereich. Die neuerdings einmal monatlich stattfindenden gemeinsamen Dienste aller Gruppen hätten sich sehr bewährt, so Franke. Und den Start seines neuen Stellvertreters Björn Schimkewitsch bezeichnete er als sehr gelungen. „ Björn macht seine Sache hervorragend, und er nimmt mir einige Last von den Schultern“, sagte er.

Vorteile hätten sich auch durch die Einführung der Computerprogramme „FeuerOn“ und „Divera“ ergeben. Während das erste die Verwaltung der Ortsfeuerwehr unterstütze, helfe das zweite bei der Planung von Gruppendiensten und der Einsatzverfügbarkeit.

Beförderungen und Ehrungen

Julian Hedler wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Kayleigh Window zur Hauptfeuerwehrfrau. Sven Drossel darf sich ab jetzt Hauptfeuerwehrmann nennen, Mark Feldmann Erster Hauptfeuerwehrmann. Erster Hauptlöschmeister wurde Björn Schimkewitsch.

Franz Krüger wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Thönse ausgezeichnet, Heinrich Brennecke erhielt eine Ehrung für 60 Jahre Treue, Maik Brosdowski wurde für 25 Jahre geehrt.

Termine in diesem Jahr

Nach der Teilnahme am Ortspokalschießen Anfang März wird die Ortsfeuerwehr Thönse am Dienstag, 11. April, das Osterfeuer begleiten und am Dienstag, 1. Mai, den Maibaum aufstellen. Für Freitag, 2. Oktober, ist eine Übung in Engensen geplant. Wie jedes Jahr wird sich die Wehr am Laternenumzug am Freitag, 6. November, und bei der Kranzniederlegung am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, beteiligen. Die Jahresabschluss-Sitzung des Kommandos ist für Freitag, 18. Dezember, geplant.

Von Gabriele Gerner