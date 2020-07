Engensen

Geht es nach dem Ortsrat Engensen, dann sollen schon bald Störche in einem Nest im Ort brüten. Als ersten Schritt dafür beschlossen die Kommunalpolitiker in ihrer jüngsten Sitzung, mit Spenden eine Nisthilfe zu kaufen. Noch steht nicht genau fest, an welcher Stelle im Dorf das Storchennest den Vögeln eine neue Heimat bieten soll.

„Wir konnten immer wieder beobachten, dass Störche im Dorf bei der alten Kapelle rasteten“, sagte Ortsbürgermeister Friedhelm Stein. Deshalb habe er mit dem Storchenbeauftragten der Region, Reinhard Löhmer, bereits Kontakt aufgenommen, um erst einmal auszuloten, ob die Lebensbedingungen passen könnten. Dabei hätten sich nach Einschätzung Löhmers zwei Möglichkeiten ergeben: Entweder auf der Streuobstwiese an der Thönser Straße entsteht eine Nisthilfe auf einem acht Meter hohen Stamm, oder das Nest wird als Dachreiter auf ein vorhandenes Gebäude gesetzt.

Ortsrat will Nisthilfe mit Spenden finanzieren

„Wenn Sie also ein Haus zur Verfügung stellen, wäre das gut“, sagte Stein zu den Zuschauern, die die Sitzung in der Mehrzweckhalle verfolgten. Für die Nisthilfe auf der Streuobstwiese müsse die Stadt Burgwedel noch ihre Zustimmung geben. Darum werde sich Malte Schubert, Koordinator für Umweltfragen im Rathaus, kümmern. Den Wunsch nach einem Storchennest besiegelten die Kommunalpolitiker mit einem einstimmigen Beschluss, der zudem die Kostenfrage regelt: So will der Ortsrat zum einen gezielt Spenden einwerben, zum anderen Geld vom Spendenkonto nehmen.

Die Kosten für die Nisthilfe in freier Natur liegen bei 3000 Euro, für einen Dachreiter etwas darunter. Den Auftrag für das Planen, Bauen und Aufstellen soll nach Aussage Steins das Sehnder Unternehmen Heinemeier erhalten, das sich darauf spezialisiert habe.

Von Antje Bismark