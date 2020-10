Fuhrberg

Der Ortsrat Fuhrberg ist sich einig: Möglichst schon im Haushalt 2021 soll die Stadt Burgwedel Kosten für die Planung einer neuen Sporthalle an der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule berücksichtigen. Auf diesen Antrag haben sich die Politiker in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt.

Dach der Sporthalle ist undicht

1972 gebaut, ist die Sporthalle nicht nur für die vielen Grundschüler gedacht. Sie wird auch von Jugendlichen bis Senioren aus dem Sportverein für Trainingseinheiten genutzt. Allerdings: Der bauliche Zustand der Halle lässt zu wünschen übrig. Ein undichtes Dach sorge nach Regenschauern regelmäßig für Wasserpfützen, der Schwingboden schwinge nicht mehr, in den Sanitäranlagen stinke es erheblich, und die Dämmwerte der Fassade hätten mit modernen Energiestandards nicht viel zu tun – die Liste mit Kritikpunkten des Ortsrats ist lang. Eine langfristige Nutzung halten die Politiker daher für unzumutbar.

Grundschule Fuhrberg wurde gerade erst erneuert

5,3 Millionen Euro hatte die Stadt erst in den vergangenen Jahren in den Um- und Anbau der Grundschule Fuhrberg investiert – im Januar konnte der Abschluss gefeiert werden. Dass dieses Bauprojekt Vorrang hatte, sieht auch der Ortsrat so. Mit seinem Antrag will er dennoch den nächsten Schritt in die Wege leiten, um auch die Halle zukunftsfähig zu machen. Die Entscheidung darüber wird der Rat treffen.

Von Lisa Höfel