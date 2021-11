Großburgwedel

Das war eine wahrhaft frostige Angelegenheit: Im ungeheizten Amtshof trafen sich am Donnerstagabend Großburgwedels Kommunalpolitikerinnen und -politiker zur konstituierenden Sitzung des Ortsrates. Dick eingemummelt in Jacken und Mäntel wählten sie den bisherigen Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU) für eine dritte Amtszeit.

So, wie die vorherige Ratsperiode geendete hatte, begann auch die neue – mit großer Einmütigkeit unter den Ortsratsfrauen und -herren. Sie bestätigten Fortmüller einstimmig in seinem Amt und wählten ebenfalls ohne Gegenstimmen seine Stellvertreterin Julia Tote (SPD) und den weiteren Stellvertreter Jürgen Ocker (CDU).

Sanierung wird Schwerpunkt für die nächsten Jahre

Und Fortmüller gab auch gleich die Marschroute für sich und die Ortsratsmitglieder vor. „Wir sollen und wollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern weiterhin konzentriert für Großburgwedel und die Bürgerinnen und Bürger arbeiten.“ Gegenüber dieser Zeitung formulierte der Ortsbürgermeister im Anschluss an die Sitzung die Schwerpunkte der kommunalpolitischen Arbeit in den nächsten fünf Jahren. „Uns wird vor allem die Sanierung der Großburgwedeler Innenstadt beschäftigen. Da müssen wir die Öffentlichkeit einbeziehen. Viele Großburgwedelerinnen und Großburgwedeler denken, dass die Entscheidungen schon gefallen seien. Aber dem ist nicht so. Wir müssen die einzelnen Maßnahmen gemeinsam besprechen und dann beschließen.“

Außerdem sieht Fortmüller weitere Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit des Gremiums in der „Entwicklung von Wohngebieten inklusive der dazugehörigen Infrastruktur, bei der Verkehrssicherheit und Sauberkeit rund um den Bahnhof, sowie in der Stärkung der Geschäftswelt im Großburgwedeler Zentrum.“

Längere Sitzung statt Videokonferenz

Dass es dem Ortsbürgermeister mit der Ansage, sich für Großburgwedel zu engagieren, ernst ist, machte er im Anschluss an seine Wiederwahl klar. Während viele andere Ortsräte sich nach der Erledigung der Formalien bis zur nächsten Sitzung vertagen, hatte Fortmüller gleich einige Punkte auf die Tagesordnung setzen lassen. Angesichts einer rasant steigenden Anzahl von Corona-Infektionen wollte der alte und neue Ortsbürgermeister alles Anstehende möglichst fix abarbeiten. „Ich will mich mit diesen Themen nicht noch später in einer Videokonferenz beschäftigen müssen“, betonte er. „Darum erledigen wir jetzt alles, was anliegt. Von Angesicht zu Angesicht geht das einfach besser.“

Und so ließen sich die Ortsratsmitglieder über den Sachstand des Bauprojekts Eiermarkt informieren, nahmen den Burgwedeler Haushalt für das nächste Jahr zur Kenntnis und besprachen drei weitere Themen. Unter anderem erhielten zwei Seitenstraßen im neuen Gewerbegebiet VIII die Namen „Erster Berkhopsweg“ und „Zweiter Berkhopsweg“.

Dass sich Großburgwedel um den kommunalpolitischen Nachwuchs nicht bange sein muss, bewies die frischgebackene stellvertretende Ortsbürgermeisterin Julia Tote. Sie hatte die fast zweistündige Sitzung über ihren gerade einmal acht Wochen alten Sohn Ove im Arm. Für den war das aber nicht seine erste politische Sitzung. Vor wenigen Tagen war er auch bei der Besprechung der Kommunalpolitiker mit den Vereinen zugegen. „Wir haben zu Hause keine Betreuungsmöglichkeit für den Kleinen, darum ist er mit dabei“, meinte Tote am Rande der Sitzung. „Das klappt prima.“

Ortrud Wendt will für warmen Amtshof sorgen

Dafür, dass die Kommunalpolitikerinnen und -politiker in der nächsten Sitzung nicht wieder frieren müssen, will übrigens die frisch gewählte Bürgermeisterin Ortrud Wendt sorgen. Als Verwaltungschefin nahm sie an der Sitzung teil. „Ich bin als Bürgermeisterin schließlich für alles verantwortlich, zur Not bringe ich einen Feuerkorb mit. Aber nächstes Mal ist es hier wärmer.“

Von Thomas Oberdorfer