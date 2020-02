Großburgwedel

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger wünscht sich der Ortsrat Großburgwedel. Insbesondere an mehreren Stellen, an denen diese Straßen queren müssen, sehen die Politiker Handlungsbedarf. Sie schlagen vor, dort rote Farbe auf die Fahrbahn aufzubringen, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen.

Für die Einfahrt in den Bahnhofsvorplatz ist ihnen dies jedoch nicht genug. Auch der Sprecher des ADFC Burgwedel, Steffen Timmann, hält die Verkehrsführung am Bahnhof für problematisch und unübersichtlich: „Radfahrer werden auf die falsche Seite geschickt oder müssen das Kopfsteinpflaster befahren.“ Er findet zudem die Einbahnstraßenregelung rings um die Fahrradboxen problematisch.

Gilt am Bahnhof das Recht des Stärkeren?

„Der ganze Bereich am Bahnhof ist total ungeregelt und unübersichtlich“, sagte Babette Zühlke-Thümler ( CDU) in der Ortsratssitzung am Donnerstagabend. „Muss ich aus Großburgwedel kommend als Radfahrer rechts abbiegen, um an die Fahrradständer zu kommen? Oder darf ich den schmalen Weg in Richtung Unterführung benutzen? Da hat jeder seine eigene Meinung.“ Die Ratsfrau pendelt selbst regelmäßig mit dem Rad von und zum Bahnhof und hat dabei eigenen Angaben zufolge gerade auf der Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz schon manch gefährliche Situation miterlebt.

„Radfahrer und Fußgänger müssen immer wieder zur Seite springen, weil Autofahrer weder blinken noch ihr Tempo verringern, wenn sie rechts in die Bahnhofstraße einbiegen“, berichtete Zühlke-Thümler. Auch Busfahrer nähmen häufig keine Rücksicht, wenn sie dort die Schleife drehten. Besonders dramatisch sei es im vergangenen Jahr gewesen. Da habe sie gesehen, wie eine Frau, die die Straße überqueren wollte, gestürzt sei, weil eine Autofahrerin ohne zu blinken, hupend und einen Vogel zeigend um die Kurve in Richtung Kleinburgwedel gerast sei. „Das ist richtig krass!“ Ortsratsmitglied Friedrich Schneider ( CDU) nickte zustimmend: „Diese Kurve suggeriert ,Reifenquietschen und dann weiter‘.“

Durchgehender Weg und Schilder sollen Sicherheit geben

Mit der angestrebten Taktverdichtung der Zugverbindungen auf 30 Minuten sei zu erwarten, dass sich die Situation im Einmündungsbereich noch mehr verschärfe, sagte Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller ( CDU): „Ein einfacher roter Farbanstrich reicht hier nicht aus.“ Sicherer sei es, den gegenüber der Fahrbahn höher gelegenen gemeinsamen Fuß- und Radweg durchzuführen, ihn farblich abzusetzen und Hinweisschilder aufzustellen. „Es handelt sich um eine Landesstraße, das macht es nicht einfacher“, sagte Fortmüller. Deshalb müsse sich die Stadt mit dem zuständigen Straßenbaulastträger und eventuell auch mit der Region Hannover ins Benehmen setzen.

Rote Farbe soll gefährliche Stellen markieren

Einfacher dürfte es sein, den ebenfalls einstimmig vom Ortsrat unterstützten Vorschlag von Ivonne Vogler ( CDU) umzusetzen: An Stellen, an denen das Überqueren von Straßen für Fußgänger und Radfahrer gefährlich ist, soll rote Farbe auf die Fahrbahn aufgebracht werden. „Zum Teil ist das früher bereits gemacht worden“, sagte Vogler. „Doch die Farbe fährt sich mit der Zeit ab und verschwindet.“ Ein Beispiel für einen solchen Gefahrenpunkt sieht sie an der Einmündung Hannoversche Straße/Pestalozzistraße gegenüber der Tankstelle. „Das ist der Hauptweg für alle Fahrradfahrer zum Schulzentrum, das über 1500 Jugendliche besuchen.“ Zudem befinde sich an der Pestalozzistraße eine Kindertagesstätte mit 100 Plätzen.

Auch die Einmündungen Bahnhofstraße/ Wilhelm-Raabe-Straße und Hannoversche Straße/ Burgdorfer Straße seien nicht ungefährlich. „Es wäre am besten, die Stadt schaut sich gemeinsam mit der Polizei und dem ADFC um und erstellt eine Liste“, sagte Vogler. „Wenn man jede Kreuzung mit roter Farbe versieht, passt auch keiner mehr auf“, meinte Fortmüller zustimmend.

Der Lack ist ab: Ivonne Vogler und Ortsbürgermeister Ralf Fortmüller möchten, dass die Stelle, an der Radfahrer und Fußgänger die Pestalozzi-Straße queren, wieder rot hervorgehoben wird. Quelle: Sandra Köhler

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler