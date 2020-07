Wettmar

Soll auf einem Abschnitt des Kösterwegs neben dem Dorfgemeinschaftshaus Wettmar künftig eine Einbahnstraßen-Regelung gelten? Darüber diskutiert der Ortsrat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 20. Juli, ab 19 Uhr – aufgrund der Corona-Abstandsregeln ausnahmsweise in der örtlichen Grundschule.

Stadtverwaltung schlägt Einbahnstraße vor

Viele Schulkinder aus dem nördlichen Teil Wettmars nutzen den Kösterweg, da sie dort die Hauptstraße an einer Fußgängerampel sicher überqueren können. Der Umbau der Einmündung auf die Hauptstraße bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt hatte eine Erhöhung der Sicherheit auf dem Schulweg als Ziel. Dennoch bleibt der Abschnitt zwischen Meitzer Weg und Hauptstraße aus Sicht der Stadtverwaltung wegen der schmalen Fahrbahn und der beidseitig parkenden Autos gerade für Kinder unübersichtlich. Deshalb regt die Verwaltung nun an, dort eine Einbahnstraße anzuordnen – Autofahrer dürften dann nur noch in Richtung Hauptstraße fahren.

Der Ortsrat steht dem Vorhaben laut Ortsbürgermeister Erwin Fette aufgeschlossen gegenüber. Gleiche Signale hat er von der Feuerwehr bekommen, die ihren Standort an der Ecke Meitzer Weg/ Kösterweg hat.

Bürger können Stellen für Ortstermin vorschlagen

In seiner Sitzung will der Ortsrat außerdem über die Parkplatzsituation am Dorfplatz diskutieren, gerade bei Veranstaltungen wird es manchmal eng. Für denkbar hält Fette es, Parkplätze mit zeitlicher Beschränkung ausschildern zu lassen.

Vor der Ortsratssitzung wollen sich die Politiker einige neuralgische Stellen im Ort ansehen – wegen der Corona-Beschränkungen diesmal ohne Bürger. Wer Anregungen geben möchte, was sich der Ortsrat ansehen sollte, kann Fette bis Sonntagabend unter Telefon (0151) 25511345 oder per E-Mail an ortsratwettmar@web.de darüber informieren.

