Wettmar

„Unser Dorf soll schöner werden“: Da sind sich die Mitglieder des Ortsrats Wettmar einig. Speziell im Verlauf der Ortsdurchfahrt sehen sie Verbesserungspotenzial. Weil die frisch sanierte Hauptstraße das Aushängeschild des Ortes sei, müsse sich dort etwas tun. „Am Kösterweg hat die Stadt eine Fläche wirklich schön gestaltet. Das macht Lust auf mehr“, sagt Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne).

Freiflächen sollen aufgehübscht werden

Friedrich Wolff von der Wählergemeinschaft Wettmarer Bürger hatte daher den Vorschlag, die beim Ausbau der Hauptstraße entstandenen Freiflächen an der Einmündung zur Thönser Straße und zur Heiderdrift mit Blumenbeeten, Büschen und gepflegten Rasenflächen zu begrünen. Auch die Ecke Gartenstraße/Hauptstraße könnte in diesem Zuge beidseitig mit Blumenbeeten „aufgehübscht“ werden, heißt es in seinem Antrag. Und damit es bereits im Frühjahr tüchtig blüht, sollen an der Einmündung zum Kösterweg, am Gefallenen- und am Völkerschlachtdenkmal Blumenzwiebeln von Frühblühern wie Tulpen, Krokussen, Narzissen und Scilla gepflanzt werden.

„Die Flächen bieten sich geradezu an, um das Dorf zu verschönern“, sagt Fette. Das sah der Ortsrat in der jüngsten Sitzung geschlossen so und stimmte somit für Wolffs Antrag. Auch Joachim Schluckebier-Risse (SPD) hatte eine Idee, wie Wettmar zum Blühen zu bringen sei. Ihm schwebte die Installation von Blumenampeln an den Laternen der Straße bei Penny, der Volksbank, an den Ortseingängen und auf dem Dorfplatz vor. Das sei jedoch mit höherem Pflegeaufwand verbunden und nicht ohne die Einwilligung der Eigentümer. Einem Testlauf mit einer Blumenampel auf dem Dorfplatz gaben die Politiker ihre Zustimmung.

Doppelschaukel für den Spielplatz?

Ebenfalls unter Dorfverschönerung läuft der Antrag, den Fette selbst eingebracht hat: Er – und mit ihm seine Ortsratskollegen – wünschen sich auf dem Spielplatz am Dorfplatz eine zusätzliche Doppelschaukel. „Für die kleineren Kinder ist der Spielplatz hervorragend ausgestattet. Die Schaukel würde das Angebot für größere Kinder verbessern“, sagt Fette überzeugt.

Von Sandra Köhler