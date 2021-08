Engensen

Weil zu wenig Obst auf den Engenser Streuobstwiesen gewachsen ist, hat der Ortsrat seine Apfelmostaktion in diesem Jahr abgesagt. Dafür sind die Wiesen am Hannoverschen Weg, am Ortsausgang Richtung Schillerslage und am Dorfgarten nun für Bürgerinnen und Bürger zum Pflücken freigegeben.

Angeregt hatte die Aktion vor ein paar Jahren Ortsbürgermeister Friedhelm Stein (WEB), der sich besonders für die Streuobstwiesen im Dorf einsetzte. Nach einem Schlaganfall im vergangenen Jahr hatte Stein seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik verkündet und die Amtsgeschäfte vorsorglich in die Hände seines Stellvertreters, Joachim Lücke (SPD), gelegt.

Friedhelm Stein nimmt noch einmal Teil

Ein Wunsch von ihm: Noch einmal an einer Sitzung des Ortsrates teilnehmen. Der ging am Donnerstag in Erfüllung. In Begleitung seiner Frau war er in die Mehrzweckhalle gekommen und folgte konzentriert jedem Tagesordnungspunkt, vor sich einen Ordner mit Unterlagen.

Zum Dank hatte er den Mitgliedern des Ortsrates eine Flasche Sekt mitgebracht – die „sogenannte dicke Brause“, wie der ehemalige Dorfwirt das Getränk nannte und lachte. Doch die Sitzung war bei allen humorvollen Einwürfen Steins vor allem eins: emotional. Immer wieder flossen Tränen bei dem Lokalpolitiker, der sich nach 15 Jahren zwar aus der Politik zurückzieht – dessen Stimme in Engensen aber sicher weiter gern gehört werden wird.

Von Alina Stillahn