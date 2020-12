Engensen/Burgwedel

Endspurt für die Politiker: Die beiden letzten Ortsratssitzungen des Jahres stehen am Donnerstag, 10. Dezember, im Terminkalender der Burgwedeler Kommunalpolitik. Um 18.30 Uhr beginnt die Sitzung in Engensen. Treffpunkt ist die Mehrzweckhalle an der Waldstraße 3. Unter anderem ist dort die Vergabe von Ortsratsmitteln an die Vereine Thema.

Straßenumbenennung Thema in Großburgwedel

Bereits eine halbe Stunde früher beginnt in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1, die andere Sitzung. Thema des Tages dürfte dort die Umbenennung des Pastor-Badenhop-Wegs sein. Außerdem stellt die Verwaltung ihre Pläne für die Straße Am Berkhopsfeld vor. Baumpflanzungen sollen dort künftig wild parkenden Lastwagen fern halten. In beiden Sitzungen haben die Besucher im Rahmen der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit, sich mit eigenen Themen zu Wort zu melden.

Von Thomas Oberdorfer