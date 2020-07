Großburgwedel/Kleinburgwedel

Burgwedeler Fahrradfahrer haben Grund zur Freude: Die Stadt will die umweltfreundliche Fortbewegungsmethode weiter stärken. Zum einen können Pedelec-Fahrer ihre E-Bikes jetzt kostenfrei in der deutlich besser beleuchteten Fahrradbox am Großburgwedeler Bahnhof aufladen. Zum anderen wird gerade eine gefährliche Stelle auf der Strecke von Kleinburgwedel zum Bahnhof entschärft. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

Fahrradbox-Nutzer können kostenlos laden

„Ich bin froh, dass die Stadt Burgwedel Anregungen aufnimmt und den Radverkehr unterstützt“, sagt Steffen Timmann vom ADFC Burgwedel. „Das hier ist ein gutes Symbol.“ Er deutet auf die Ladestation für Pedelecs, die er mit Bürgermeister Axel Düker freigegeben hat. Maximal vier elektrisch unterstützte Fahrräder können – in der Fahrradbox sicher verwahrt – bequem aufgeladen werden. Und zwar kostenfrei. „Der Verwaltungsaufwand für Abrechnungen wäre zu hoch“, sagt Bauhofleiter Martin Rießler, der für die Betreuung der gut genutzten Abstellmöglichkeiten zuständig ist.

Anzeige

Eigentlich, sagt er, sei die Ladestation nur ein Zusatz zu einer Maßnahme, die die Nutzung der Fahrradboxen verbessert: „Wir haben vier neue Lampen mit Bewegungsmeldern angebracht.“ Nachdem dann aber schon einmal Strom in den Boxen lag, konnten dann auch gleich die Steckdosen für die E-Bikes angeschlossen werden. Die neuen Lampen wiederum freuen Wirtschaftsförderin Anja Hansch: „Sie erhöhen das Sicherheitsgefühl.“

Weitere HAZ+ Artikel

Steffen Timmann vom ADFC Burgwedel freut sich, dass die für Radfahrer nicht ungefährliche Stelle an der Einmündung Bahnhofstraße/Im Wiesengrund nun umgebaut wird. Quelle: Sandra Köhler

Umbau soll Radfahrern mehr Sicherheit bringen

Und für die Sicherheit hat die Stadt noch mehr getan: „Wir haben 80.000 Euro bereitgestellt, mit denen Maßnahmen finanziert werden, die nicht nur Radfahrern, sondern auch Fußgängern – gerade Kindern und älteren Menschen – zugutekommen“, sagt Düker. Den Anfang macht seit vergangenen Donnerstag eine neuralgische Stelle kurz vor dem Ortsausgang Kleinburgwedel in Richtung Bahnhof. Dort wird der Weg auf der linken Seite von der Einmündung zu Im Wiesengrund bis zum Ortsschild auf einer Breite von zwei bis zweieinhalb Metern gepflastert.

„Die Stelle war bislang wegen einer hohen Bordsteinkante sehr gefährlich“, sagt ADFC-Sprecher Timmann. Da nicht nur Kleinburgwedeler, sondern auch Radler aus Wettmar, Thönse und Engensen diese Strecke nutzen und sie zudem Schulweg für Kinder ist, haben sich Verwaltung, Ortsrat und ADFC ausgetauscht. Herausgekommen ist ein Konzept, mit dem alle zufrieden sind. „Das Hochbord muss zwar bleiben“, sagt Düker, „doch die Radfahrer aus Richtung Bahnhof sollen nun über den umgebauten Weg auf die Straße geführt werden. Das ist wesentlich sicherer.“

Kleinburgwedels Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (von links), Burgwedels Wirtschaftförderin Anja Hansch und Bürgermeister Axel Düker auf dem bereits fahrradfreundlich umgebauten Abschnitt zwischen Kleinburgwedel und Bahnhof . Quelle: Sandra Köhler

Weitere Maßnahmen sind geplant

„Es werden noch Piktogramme aufgebracht, sodass auch für die Autofahrer die Verkehrsregelung klarer zu sehen ist“, sagt Düker. In Richtung Bahnhof können sich Radler aussuchen, ob sie lieber weiter auf der Straße fahren – „Rennradfahrer werden das sicherlich tun“, sagt Timmann – oder sich dann von der Ausschilderung auf den Weg auf der linken Seite leiten lassen. „Da haben Fußgänger zwar absoluten Vorrang, aber Radfahrer dürfen ihn nutzen“, erklärt Timmann. Düker zufolge ist außerdem geplant, den Mennegarten zur Radstraße zu machen und eine sichere Querung an der Würmseekreuzung zu ermöglichen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Sandra Köhler