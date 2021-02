Thönse

Augenscheinlich weil das Rad einen Platten hatte, stellte ein Fahrradfahrer sein weißes Pedelec auf einem Feldweg an der K116 zwischen dem Oldhorster Kreisel und Thönse ab. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Rades. „Das Pedelec stand am ersten Feldweg rechts, gleich hinter dem Kreisel“, beschreibt Kontaktbereichsbeamtin Antje Schneider den Fundort. „Das Ringschloss war abgeschlossen, der Akku fehlte und der Hinterreifen war platt“, nennt sie weitere Details. Die Polizei stellte das Elektrofahrrad sicher und nahm es mit zur Wache nach Großburgwedel. Dort kann sich der Eigentümer sein Pedelec abholen. „Bitte einen Eigentumsnachweis mitbringen“, sagt Schneider. Das Rad stammt von dem Hersteller Long Distance. Es handelt sich um den Typ E-Power oder E-City; beide Begriffe stehen auf dem Rahmen. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll, am Lenker befindet sich ein „Klickfix“-Korb.

Von Thomas Oberdorfer