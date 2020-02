Kleinburgwedel

„So viel Wasser war schon lange nicht mehr im Würmsee“, sagt Burgwedels Umweltkoordinator Malte Schubert und freut sich über den stetig steigenden Wasserstand des kleinen Gewässers. Erstmals erreichten die Fluten dieser Tage die untere Plattform des begehbaren Pegels am nordwestlichen Ufer.

Zugegeben, wer jetzt das Kunstwerk anschaut, muss nur für das Betreten der untersten Stufe die Lederschuhe gegen Gummistiefel tauschen oder eben mit nassen Füßen rechnen. „Aber im vergangenen Jahr war auch dieser Gitterrost durchgängig trocken“, erklärt Schubert. Die Oberfläche des Sees liegt nun exakt 44,10 Meter über Normalnull.

Pumpe ist in diesem Jahr noch nicht gelaufen

Die Niederschläge in den vergangenen Wochen haben dafür gesorgt, dass der Wasserstand kontinuierlich steigt. „Wasser hineingepumpt haben wir in diesem Jahr noch nicht“, sagt der Umweltkoordinator. „Wir müssen sparsam sein und haushalten.“ Hintergrund: Jährlich pumpt die Stadt Grundwasser in den See – reglementiert von der Region Hannover. Die Behörde hat Burgwedel für dieses Jahr 138.000 Kubikmeter Wasser für den Würmsee zugebilligt.

Zähler registriert Wasserentnahme

„Aber eben nicht mehr“, erklärt Schubert. Das ist die gleiche Menge wie im vergangenen Jahr. Allerdings: 2019 bewilligte die Region einen Nachschlag von 38.000 Kubikmetern. „Den wird es 2020 nicht geben. Das hat uns die Region schon signalisiert“, sagt er. Im vergangenen Jahr durfte die Stadt in den Wochen vor der Eröffnung des neuen Erlebnispfads am Würmsee zusätzliches Wasser einleiten. Dabei registriert ein Zähler genau, wie viel des kostbaren Nass die Pumpe fördert.

„Wir brauchen das Wasser vor allem während der Brutzeit der Vögel“, erklärt Schubert die derzeitige Sparsamkeit. Denn: Der Würmsee ist gleich bei mehreren Vogelarten ein beliebtes Brutrevier. Einige von ihnen, wie die seltene und besonders geschützte Rohrweihe, sind Bodenbrüter und bauen ihre Nester im Schilf auf der kleinen Insel oder in Ufernähe. „Um diese Gelege vor Füchsen zu schützen, müssen während der Brutzeit diese Bereiche komplett mit Wasser umspült sein. „Das ist die Zeit, in der wir pumpen müssen“, erklärt Schubert.

Bekommen langsam nasse Stelzen: Die Behausungen im Würmsee. Quelle: Thomas Oberdorfer

Wasser erreicht Stelzen der Behausungen

Und es gibt noch einen ganz anderen Bereich, in dem sich gut erkennen lässt, dass der Wasserspiegel des Würmsees deutlich angestiegen ist. Gut ein Jahr ist es her, dass die Künstlergruppe LandArt ihre Installation Behausungen in der südlichen Ecke des Sees errichtete. Während die Baustelle vor Jahresfrist komplett auf dem Trockenen lag, umspült derzeit Wasser die Stelzen der Kunstwerke – Tendenz steigend.

Zum Vergleich: Bei der Installation der Behausungen war alles trocken. Quelle: Thomas Oberdorfer

Nun hofft Schubert auf weitere Regenfälle in den kommenden Wochen. „Wenn dann die Behausungen auf ihren Stelzen komplett im Wasser stehen und sich darin spiegeln, muss das richtig gut aussehen.“

Von Thomas Oberdorfer