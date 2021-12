Großburgwedel

Die Kinder beugen sich auf dem Bauch liegend über die Wasserschale. Das Kinn auf die Hände gestützt beobachten sie einen sich öffnenden Papierstern. Langsam kommt das Foto eines Kindes zum Vorschein – heute, das steht damit fest, darf es das nächste Türchen im Adventskalender der Krippengruppe im Kindergarten der Pestalozzi-Stiftung öffnen.

Die zwei Gebäude an der Pestalozzistraße 8 bis 10 sind weihnachtlich geschmückt: Lange Girlanden aus Papiersternen hängen über dem Essensraum im ersten großen Gebäude, in dem auch die Krippe untergebracht ist. Insgesamt 101 Kinder besuchen die Einrichtung, derzeit coronabedingt aufgeteilt in zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Sie wuseln durcheinander, lachen, holen ihr Geschirr und decken die Tische zum Frühstück.

Im Kindergarten ist alles weihnachtlich geschmückt. Quelle: Alina Stillahn

Kinder können sich aussuchen, in welchen Räumen sie spielen

Die Kinder entscheiden selbst, ob sie zuerst essen oder spielen wollen. Der Kindergarten arbeitet nach dem Konzept der offenen Gruppen. „Im Grunde können sie sich aussuchen, in welchen Räumen sie spielen wollen“, sagt Leiterin Martina Bleidorn. Das gilt normalerweise auch für das große Außengelände zwischen den beiden Gebäuden, das nun coronabedingt aufgeteilt ist.

Dort steht ein großer bunt bemalter Werkstattwagen. „Sie dürfen sich hier drin wirklich ausprobieren“, sagt Heilpädagogin Beate Gimpel. Es gehe auch darum, selbstständig zu werden. Sogar einen Werkzeug-Führerschein können die Kinder machen. Das Werken ist für Gimpel eine Leidenschaft. Auch das ist ein Teil des Konzepts: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer besonderen Leidenschaft können diese Begeisterung auch besser an die Kinder weitergeben.

In der Werkstatt können Kinder bei Heilpädagogin Beate Gimpel sogar einen Werkzeugführerschein machen. Quelle: Alina Stillahn

Impulse sind wichtig

Erzieherin Elaine Kersten (im Hintergrund) bastelt mit den Kindern. Mina hat gerade ihren Nikolaus fertig gebastelt und zeigt ihn stolz. Quelle: Alina Stillahn

Im Atelier im zweiten Haus können die Kinder malen und basteln. Heute steht das Thema Nikolaus auf dem Programm. „Man muss auch Impulse geben“, sagt Bleidorn. Die fünfjährige Mina hat gerade ihren Nikolaus fertig gebastelt und strahlt. Für sie geht es gleich noch zu einer ganz besonderen Kinovorstellung: Mit Dias stellt Gimpel den Kindern die Geschichte vom Heiligen Nikolaus vor. Gespannt lauschen sie in der Dunkelheit der Erzählung vom Mann aus Myra, der so viel teilte. Nach der Vorstellung laufen die Kinder zur Wand, heben die Hände und malen damit Schatten.

Im Anschluss an die Kinovorstellung malen die Kinder Schatten an die Wand. Quelle: Alina Stillahn

„Alle Sinne sind wichtig, nicht nur der Kopf“, sagt Leiterin Bleidorn. Ganz nach dem Motto von Johann Heinrich Pestalozzi: „Mit Kopf, Herz und Hand“. Acht Kinder, die den Kindergarten besuchen, haben derzeit eine Beeinträchtigung oder sind von einer Beeinträchtigung bedroht, also zum Beispiel verhaltensoriginell, wie Bleidorn es ausdrückt. Es sei wichtig, alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkeiten teilhaben zu lassen. Dabei könnten sie auch auf die Unterstützung der anderen Kinder setzen. Die Erfahrung zeige, dass sie das Anderssein akzeptierten.

Anderssein soll normal sein

„Alle Sinne sind wichtig, nicht nur der Kopf“, findet Kindergartenleiterin Martina Bleidorn. Quelle: Alina Stillahn

Sie seien auf dem Weg von der Integration zur Inklusion, also dorthin, wo das Anderssein normal sei, sagt Bleidorn. „Jeder möchte eben gesehen werden und braucht einen Platz.“

Von Alina Stillahn