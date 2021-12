Großburgwedel

Wenn ein neues Kind in die Schule kommt, dann stehen im Klassenraum bereits ein Tisch und ein Stuhl. Auch der Kleiderhaken ist schon mit dem Namenszug des neuen Schülers oder der neuen Schülerin versehen. „Wenn ein Kind hier ankommt, vermitteln wir ihm als Erstes einen Neustart“, sagt die stellvertretende Leiterin der Pestalozzi-Schule, Silke Klaumannsmöller.

Etwa 100 Schülerinnen und Schüler besuchen die Förderschule an der Pestalozzistraße. Zwei sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe gibt es dort: die emotionale und soziale Entwicklung und die geistige Entwicklung. In den großzügigen Räumen mit den verwinkelten Fluren lernen kleine Klassen. Jeweils ein Lehrer oder eine Lehrerin steht gemeinsam mit einem pädagogischen Mitarbeiter den im Schnitt sieben- bis elfköpfigen Klassen zur Seite.

Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen eigenen Kleiderhaken mit dem Namen daran. Quelle: Alina Stillahn

„Wir sehen Dich“

Auf dem großen Hof der Schule mit den vielen Spielgeräten laufen die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülern in Gruppen umher, bei manchen steht ein Spaziergang an. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler gleich mehrere Jahre lang. An der Schule wird auf Kontinuität und Strukturen gesetzt. Mal eben für ein anderes Fach den Raum wechseln, das gibt es nicht. Die Begleitung der persönlichen Entwicklung und die Beziehungsarbeit seien die Grundlage alles schulischen Lernens, sagt Klaumannsmöller. Das soll vermitteln: „Wir sind präsent, wir sind da, wir sehen dich.“

Auf dem Hof der Pestalozzi-Schule ist viel Platz zum Toben. Quelle: Alina Stillahn

Den Schülerinnen und Schülern einen Neustart zu vermitteln, das sei auch deshalb wichtig, weil sie häufig im großen Schulsystem „verloren gehen“, erklärt Schulleiter Bernard Siegl. „Die Kinder werden dort mit ihren Besonderheiten nicht gesehen.“ Viele Kinder, die etwa vom Kindergarten, aber auch von anderen Schulen wechselten, hätten oft jahrelang den Eindruck, dass sie etwas falsch machten, ergänzt Klaumannsmöller. Mit der Schule hätten sie im Grunde nur Negativerfahrungen gemacht, sie sei eine angstbesetzte Zone. „Wir schaffen hier einen Lernort, der ihnen Sicherheit gibt, in dem sie sich wohlfühlen und zu dem sie gerne kommen.“

Eine Feier gibt es für alle

Unter den anerkannten Schulabschlüssen gibt es keinen für den Bereich geistige Entwicklung. Im Bereich emotionale und soziale Entwicklung können die Schülerinnen und Schüler einen Hauptschulabschluss machen. Aber eine feierliche Entlassung gibt es trotzdem für alle, sogar in Zeiten der Pandemie, sagt Klaumannsmöller. „Natürlich sollen die Kinder hier auch einen guten Abschluss machen.“ Wenn die Kinder wieder gern zur Schule gehen, hilft das sicher dabei. Dafür brauche es eine gewisse Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, oder wie Klaumannsmöller es formuliert: „Du bist ok, so wie Du bist.“

Von Alina Stillahn