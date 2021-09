Großburgwedel

Anlässlich des Aktionstages „20 Jahre Werkstättenmitwirkungsverordnung“ kamen rund 50 Beschäftigte und Mitarbeiter der Pestalozzi-Werkstatt Burgwedel auf dem Betriebshof in der Pestalozzistraße bei Kuchen und Musik zusammen – um zu feiern und auf die Bedeutung der Arbeit der Werkstatträte aufmerksam zu machen. Denn hinter dem sperrigen Titel steckt ganz handfest die Möglichkeit von Menschen mit Behinderungen über die Räte ihre Interessen zu vertreten und damit auch Einfluss auf die Entwicklung des Werkstattbereichs zu nehmen.

Wie wichtig dies ist, betonte Großburgwedels Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU). Zuvor hatten Stefan Beregus, Vorsitzender des Werkstattrates, und Oliver Paasch, Leitung Werkstätten für Teilhabe am Arbeitsleben, die Veranstaltung eröffnet. „Der Werkstattbereich der Pestalozzi-Stiftung ist mit seinen vielfältigen Arbeitsangeboten eine Bereicherung für die Stadt Burgwedel“, sagte Fortmüller. Werkstatträte trügen maßgeblich zur Weiterentwicklung, Verbesserung oder Schaffung von neuen Arbeitsbereichen bei.

Werkstatträte besuchen Ortsratsitzung

Damit dies gelingen könne, sei auch ein stetiger Austausch mit der Politik notwendig. Daher freute sich Fortmüller umso mehr darüber, dass einige Mitglieder des Werkstattrates als Zuschauer an einer Sitzung des Ortsrates teilgenommen hatten. Sie nutzen dabei gleich die Gelegenheit, ihre Wünsche an Stadt und Politiker loszuwerden. So wünschen sie sich unter anderem eine Straßenbahnanbindung in Großburgwedel und mehr Barrierefreiheit im Innenstadtbereich und am Bahnhof.

Von Sandra Köhler