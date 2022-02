Großburgwedel

Vor einem Jahr hat die Pestalozzi-Stiftung in Kooperation mit der Region ein ganz besonderes Patenschaftsprojekt ins Leben gerufen: Ehrenamtliche unterstützen Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, deren Eltern von psychischen Belastungen oder Erkrankungen betroffen sind. Das Projekt ist sehr erfolgreich, daher soll es jetzt fortgesetzt werden. Dafür werden neue Paten gesucht: engagierte Erwachsene, die einmal wöchentlich etwa zwei Stunden mit einem Kind ab sechs Jahren verbringen möchten.

Paten der Pestalozzi-Stiftung ermöglichen Kindern unbeschwerte Momente

Wenn ein Elternteil von psychischen Belastungen oder gar Erkrankungen betroffen ist, wirkt sich das oft auf die ganze Familie aus. Insbesondere Kinder spüren diese Veränderungen ganz deutlich. Das Patenschaftsangebot der Pestalozzi-Stiftung will in einer solchen Situation Unterstützung vermitteln. Familien mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren erhalten Verstärkung durch ehrenamtliche Patinnen und Paten. Im Fokus steht das jeweilige Patenkind: Es erfährt zusätzliche Aufmerksamkeit, Unterstützung und Anregungen auch außerhalb seines Elternhauses und kann mit seiner Patin oder seinem Paten unbeschwerte und fröhliche Momente erleben.

„Wir sind mit unserem ersten Jahr sehr zufrieden“, sagt Koordinatorin Caroline Weiner. „Insbesondere Kinder fühlen psychische Belastungen innerhalb einer Familie. Um diese Kinder zu unterstützen und deren Eltern zu entlasten, gibt es unser Patenschaftsangebot.“ Bereits 19 Paten und Patinnen wurden laut ihrer Kollegin Friederike Raupach in den vergangenen Monaten geschult. Acht davon sind aktuell aktiv in Familien tätig. „Wir suchen zusätzliche Patinnen und Paten aus dem Umland der Region Hannover, insbesondere für die westlichen Kommunen wie Garbsen, Seelze, Pattensen und Barsinghausen“, sagt Raupach.

Interessierte können sich zur Infoveranstaltung anmelden

Damit potenzielle Patinnen und Paten auch wissen, was auf sie zukommt, gibt es am Freitag, 11. Februar, um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung für Interessierte. Coronabedingt wird diese online durchgeführt. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer (05139) 990121 sowie per E-Mail an patenschaftsangebot@pestalozzi-stiftung.de.

