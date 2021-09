Großburgwedel

Eine grüne Oase ist im Innenhof der Pestalozzi-Wohngruppe entstanden. Diese möchte die Stiftung nun der Öffentlichkeit vorstellen. Deshalb öffnet sie anlässlich ihres 175. Jahrestags den neu gestalteten Hofgarten an der Pestalozzistraße 24e am Sonnabend, 11. September, ab 15.30 Uhr.

Anmeldung noch bis Freitag möglich

Gefeiert wird bei trockenem Wetter auf der großen Wiese zwischen Haus Pestalozzistraße 24e und der Werkstatt Pestalozzistraße 22 (Wichernhaus). Bei Regen gehen die Besucher in die Mensa der Werkstatt. Los geht das Fest mit einem Konzert von Kai Oestmann am Kontrabass und Sänger John Berta an der Gitarre. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Die Organisatoren benötigen verbindliche Anmeldungen. Besucher können sich und andere per E-Mail an sekretariat-teilhabe@pestalozzi-stiftung.de oder unter Telefon (0 51 39) 99 02 22 am Freitag, 10. September, von 8 bis 15 Uhr anmelden.

Zudem gilt die 3-G-Regel – geimpft, genesen, getestet. Nachweise werden kontrolliert. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Beim Fest bietet die Stiftung keine Testmöglichkeit an.

Von Katerina Jarolim-Vormeier